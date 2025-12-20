衛福部出手了！砍人案新聞、影片瘋傳恐造成陰影 呼籲民眾這樣做

即時中心／高睿鴻報導

台北車站及捷運中山站昨（19）晚驚傳恐攻事件，桃園通緝犯張文，不僅多處亂拋煙霧彈、造成群眾恐慌；且一路上，他四處拿長刀揮砍、刺人，現已累積4死、並傳出仍有11名傷者。消息一出，震驚社會各界，也引發媒體爭相報導、各角度駭人畫面，也不斷地在社群平台瘋傳，難免人心惶惶；衛福部擔憂，民眾出現不安、恐慌等情緒，甚至留下陰影，因此呼籲民眾，隨時留意自身心理變化，並可掌握「安靜能繫望」5字訣調適。

衛福部表示，突發且具暴力性的公共事件，可能引發民眾緊張、不安、恐慌或反覆回想等壓力反應，均屬常見心理反應，建議掌握「安靜能繫望」五字訣，穩定情緒、照顧自己的心理健康：

安：尋找讓自己身心安全的環境，並善用衛生福利部的「安心」資源。

靜：透過深呼吸、伸展等方式穩定情緒，避免重複觀看或轉發緊張事件資訊造成心理刺激。

能：維持日常作息與生活節奏，安排可掌控的小任務，重拾自信與效能感。

繫：與親友保持聯繫，互相聆聽、分享感受，也幫助緩和彼此的壓力。

望：可接觸溫暖、關懷的訊息，對於未來抱持希望，面對變動也保持彈性，並設定可達成。

衛福部也說，我國設有24小時1925 安心專線，各地方政府亦設有「社區心理衛生中心」，若民眾有心理健康需求，可撥打專線或就近尋求在地的心理健康服務。若持續出現情緒困擾難以排除，建議尋求精神醫療和心理機構的專業服務。

