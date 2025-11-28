衛福部出招整頓醫美診所 下周聚焦討論評鑑、大外科訓練

近年醫美界出現打牛奶針、接受陰莖增大術致死的案例，衛福部為此出手整頓醫美產業，禁止未接受PGY訓練的醫師投入醫美產業。示意圖，圖中業者非新聞當事者。（范揚光攝）

為整頓醫美產業，衛福部近期出手修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文，除禁止直美外，醫美診所若從事抽脂、拉皮等「特定美容醫學手術」，必須接受評鑑，而所有醫美手術的醫師須接受過大外科訓練。醫事司副司長劉玉菁透露，目前大家對怎麼把關看法不一，下周三會聚焦討論，至於大外科訓練，也會一併討論。

衛福部預告修正「特管辦法」後，引發醫界熱議，部分團體直言此舉會導致診所不便。為此，衛福部11月26日召開說明會，邀請部定專科醫學會、學會、協會等40個專業團體與會討論，歷經長達近3小時會議時間，初步達成兩大共識，下周三則會進行第二次討論。

第一，在病安前提下，加強美容醫學管理，醫界樂觀其成，但仍需進一步透過會議溝通、研議具體且可行之相關配套措施；第二，終結醫學生畢業「直美」。原則上民國108年後畢業的醫學生，都要完成完成畢業後一般醫學訓練（PGY）才能從事醫美服務；若目前已在業界工作，則要補完PGY訓練。

不具名醫學中心副院長透露，「不要受訓（PGY）」這件事情是不可能的，誰會接受？昨台大醫學院長吳明賢說的話也相當重。其實，醫師沒有接受PGY訓練就去做醫美是很危險的，這表示他們沒有真正的實習，連病人出問題也不見得會知道。一些KOL近期在網路上公審支持衛福部的醫界人士，把理監事名單公開，卻沒造成波瀾，這表示許多人都認同衛福部這次的修法。

「部長講得很好，愛美絕對沒有問題，但是不需要犧牲生命」。該副院長說，直美的醫師回大醫院接受PGY訓練，或許醫院可能覺得有點麻煩，但這件事不能從本位主義來看，而應從病人安全、醫療品質的角度來看，接受訓練是幫助者診所和病人更安全。

對於評鑑，該副院長直言，評鑑的方式可以是第1次到現場，第2次以後才去書面審查，「你不要有任何事情，人家後面人家會再盯你嗎？不會嘛！人家也不會想大張旗鼓去找麻煩」。如同做國際醫療也需要去認證，了解動線、設備等，對病人安不安全，2小時的時間就能完成。

