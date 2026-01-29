衛福部力拚農曆年前達成「醫師加班費免稅」 醫界高度肯定

衛福部長石崇良。游騰傑攝



全台醫師人力吃緊，兒科、急重症及專科醫師流失嚴重。國民黨立委廖偉翔去年建議「醫師加班費免稅」，衛福部長石崇良承諾2025年底前完成未果，近日再度追問，石崇良表示僅剩一次會議即可定案，力拚過年前發函財政部。台灣醫務管理學會理事長洪子仁肯定此舉，稱是落實「勞務公平」的重要里程碑。

廖偉翔去年質詢時提出「醫師加班費免稅」，石崇良當時答應力拚於2025年底前完成，卻未如期上路；隨著時間邁入2026年，廖偉翔再度在立法院追問進度，石崇良當場回應，目前僅剩一次會議即可定案，與財政部賦稅組、行政院人事行政總處討論，已有共識，力拚過年前發函財政部。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁肯定並表示，此舉是落實「勞務公平」重要里程碑，更能有效留才，穩固台灣急重症醫療防線。他說，目前主治醫師雖未全面納入《勞基法》，但其高工時、高壓力的工作本質與一般勞工無異。依照現行規範，勞工每月享有46小時免稅加班額度，而醫師在正常工時之外，為了病患安危，頻繁於夜間、週末及國定假日出勤值班。

洪子仁指出，給予主治醫師加班費及值班費免稅待遇，並非特權，而是「稅制與勞基法精神的接軌」。這不僅是對醫師額外付出勞力的尊重，也補足長期以來在稅務制度缺口。同時也提出三點訴求，包含「落實勞務對等」、「強化留任誘因」、「穩固醫院急難重救命體系」。

洪子仁說，醫師於夜間及例假日之值班工作，具備高度專業與生理負荷。參考勞基法對加班費免稅之精神，應給予合理之稅務減免，以符合租稅公平原則。醫院主治醫師是急診、加護病房、重症外科及婦兒科等核心醫療的守護者。

洪子仁認為，透過稅制調整，能實質提升主治醫師留任第一線的意願，防止人才因過勞與稅負負擔而流失。 提供友善的執業環境，是維持台灣醫療體系韌性的關鍵。讓醫師能心無旁鶩投入救治，不僅是醫師的期待，更是全體國民生命安全的重要保障。

洪子仁說，推動醫師加班費免稅，是政府對醫界長期高壓工作的實質肯定。醫界期盼政府能加快行政作業流程，於農曆年前順利拍板，讓這項兼具公平性與留才實益的政策儘速上路，讓守護病患、救拔生命的醫師們，能感受到制度上的支持與溫暖。

