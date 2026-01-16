衛福部加成獎勵診所春節開業 蘇俊賓籲加強引導民眾分流就醫

桃園市副市長蘇俊賓。圖：行政院提供

行政院會昨(15)日報告115年春節醫療量能整備專案，桃園市副市長蘇俊賓表示，這幾年過年期間衛福部鼓勵基層診所開業，然而效果不彰，年假期間還是有大批民眾赴急診就醫，關鍵在於醫療的提供方與接受方缺乏實質的政策支持與資訊。民眾遇有需求，全部往大型醫療中心的急診室，造成醫療量能癱瘓，受害的還是等待的民眾。

根據報告內容指出，去年春節基層診所實際開業率僅約一成多，今年將透過加成獎勵開業，但即使中型院所與基層供給面釋出量能，若需求端未有效引導，將導致政策效果打折。

廣告 廣告

蘇俊賓強調，現有的宣導方式為依賴健保APP提供資訊服務，恐較淪為被動，過年就醫型態不同於平日，存在很高的不確定性，民眾無法預料過年期間會生病，自然不會早早下載APP收集資訊，過年期間會，一旦有這個需求，最後在資訊不明的情況之下還仰賴大醫院急診室。

另外，很高比例的民眾，過年期間生活的區域並不在自己原本生活的縣市，對於基層診所的資訊和信賴度不足，也是過去輕、重症無法無法分流的主要原因。民眾即便自己知道是輕症，也無法知道所在地區的哪些基層診所適合，自然還是到大醫院。

今年這個計劃的成敗關鍵，在於過年期間，各縣市所鼓勵開業的基層診所服務量能能否提升，民眾的接受度高不高。其中的關鍵就在民眾是否能夠得到兩個關鍵的資訊，「急診風險分級」以及「鄰近適合有開業之診所」。在資訊對等的情況下，因為輕症而先選擇到基層診所看病。除了落實分流，也免去等待，可以快速得到醫療資源。

蘇俊賓認為，這是兩面性的，今年提高開業加給獎勵如果成功分流輕症患者，明年過年願意開業的基層診所就更多了。所以今年一定要把基層診所提供服務的資訊、分流的基準當作重大的課題，考量過年期間多數民眾生活空間也跨縣市，應該有中央統籌宣傳，不能各縣市各做各的。

另外，蘇俊賓也指出，依據過往的統計，以及1999的通報，春節期間緊急醫療需求的量能與氣溫高度相關，除了流行性感冒之外，就是心血管疾病，建議中央現有的流行病與醫療量能預判機制應該納入氣候條件，應提前掌握春節期間氣溫變化趨勢，而這些都與消防救護單位OHCA送急診的量能與人員配置具有高度正相關，及早啟動因應措施，必要時啟動縣市區域聯防

衛福部長石崇良回復表示，中央已與地方衛生局密切合作，持續優化健保APP，規劃春節專區並簡化就醫資訊，同時提前因應跨縣市人流影響，持續監測流感趨勢與氣溫變化，進行醫療量能調度。行政院長卓榮泰也說，這個政策務必要讓民眾於春節期間一旦出現健康狀況時，能清楚知道「該往哪裡去、應該到哪裡就醫」，確保在關鍵時刻獲得適當協助。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

肯德基原味蛋撻突傳停售？網揪出「1端倪」猜將改版升級

台電桃園區處長邱雲祥屆退 洪通澤接棒延續穩定供電使命