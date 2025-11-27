衛福部召集40專業團體研議特管法 台灣微整形醫學會整合意見初步凝聚共識 15

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／台北報導

衛生福利部於11月26日召開特管法修法會議，邀集部定專科醫學會與多個專業學會、協會等共40個團體出席，針對美容醫學管理制度進行近三小時討論。會中在「病人安全」與「醫療品質」兩大方向取得初步共識。台灣微整形美容醫學會理事長陳俊光表示，醫界支持提升專業品質，但政策必須建立在可行、合理且具臨床實證的基礎上，呼籲修法需同時兼顧「安全、專業、可行」，才能真正落實。

政府與醫界普遍認為，強化美容醫學管理、提升醫療品質，是維護病安的必要工程。多位與會代表表示，醫界樂見制度更周全，但新制需在充分溝通後提出具體配套，避免因制度落差增加第一線執行困難，也才能讓病患實際受惠。

針對「醫學生畢業即投入醫美」的問題，會議中形成明確共識：2019年後畢業的醫師應完成PGY訓練後方能從事美容醫學。衛福部醫事司長劉越萍指出，自2011年修法起PGY制度歷經多年才在2019年完整上路，但仍有少數人利用過渡期直接執業，不僅不符專業精神，也提高病安風險，因此已執業者也須補齊訓練。

台灣微整形美容醫學會理事長陳俊光表示，學會長期投入專業教育，未來將配合政策方向，提供更完整的訓練資源，補強醫美人才培育鏈，使制度落地時更貼近臨床需求。

台灣微整形美容醫學會也於會中強調，現行自主認證制度已相當成熟，包括至少兩年會員資格、六十學分專業訓練、以及每五年一度需再累積一百二十學分的換照制度。2026年起，學會也將增設術科考試與更完整的實作課程，更貼近臨床。

值得關注的是，「主管機關認可之學會課程」已被納入修法方向，未來學會認證學分可折抵草案要求的相關時數，此舉被視為主管機關對民間專業教育多年努力的正面肯定。

為配合政策並提升臨床能量，台灣微整形美容醫學會宣布2026年將舉辦逾50場認證課程，並新增兩場大體老師解剖實作，預計超過百名會員受惠。陳俊光表示，大體解剖課程在醫美領域極為罕見，能順利開課不僅需跨領域協調，更涉及倫理、場地、師資等多項門檻，顯示學會在專業教育上的深度投入。

理事周哲宇補充，透過大體實作，醫師能在最真實的人體結構中掌握注射層次與關鍵位置，這是課堂與模擬訓練無法替代的經驗，對臨床判斷與施作安全具有關鍵意義，也期盼未來與法案中的學分制度接軌。

草案公布後，學會迅速彙整會員意見，包含支持與保留意見的不同觀點。陳俊光表示，制度調整本就會引發多元聲音，而這些差異正是完善政策的重要基礎。他強調，學會的責任是把第一線臨床經驗整理為具體建議，避免制度脫離現場需求。

他最後表示，完全理解部分醫師對人力與成本負擔的擔憂，學會也會在12月3日的第二次會議中持續反映基層聲音，爭取更合理的制度安排。他強調，唯有兼顧安全、專業與可行，政策才能真正落地，讓醫師安心執業，讓病患獲得更完整保障。

圖片提供：台灣微整型美容醫學會

