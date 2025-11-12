衛福部台北醫院3醫師獲獎 展現實體照護、線上醫療實力

〔記者黃政嘉／新北報導〕衛生福利部11日舉辦第12屆優良暨資深典範醫師頒獎典禮，衛福部台北醫院共3位醫師獲獎。門診主任暨骨科醫師楊士賢獲「優良醫師獎」；失智症中心主任暨神經內科醫師吳俊毅獲「新人獎」；婦產科醫師曹國桃再度榮獲「台灣e院醫療諮詢服務獎－績優個人獎」，展現院方在實體照護與線上醫療諮詢服務的實力。

「多問一句、多做一點，多救一命。」楊士賢表示，在他心中，骨科醫師不只是看骨頭，更要把病人當成一個完整的人來照顧，在高齡化社會與多重共病日益普遍的情況下，透過細膩問診、主動的臨床警覺與跨科合作，守護病人的健康與生活品質。

衛福部台北醫院指出，在失智症中心與神經科臨床的工作中，吳俊毅除關注疾病診斷與藥物治療，更著重功能復健、生活適應與家屬支持，他以紮實的神經專業與溫和細膩的溝通風格，陪伴許多病人、家屬度過人生最艱難的階段。吳俊毅說，看到原本無法行動的病人經過治療恢復健康，跟他打招呼，家屬也很開心，就是一開始從醫的動機和成就感來源。

曹國桃長期透過「台灣e院」醫療諮詢平台，耐心回覆民眾婦產健康、懷孕生產及相關疾病疑問，以專業、同理心的文字溝通，減輕民眾面對健康問題時的不安與焦慮，且正確地即時傳遞醫療資訊，守護女性健康。

