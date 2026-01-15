衛福部啟動春節就醫專案 過年看病更順暢

春節就醫更順暢 衛福部啟動春節就醫專案

春節就醫更順暢 衛福部啟動春節就醫專案

農曆春節將至，衛生福利部今天(15日)召開記者會，說明春節就醫專案，從1月31日到3月1日，推動春節整備專案，包含提早因應、患者分流、擴充醫療量能、強化區域聯防，透過中央、地方政府與醫療院所合作確保醫療網絡運作，確保民眾在春節期間可以順利就醫。

衛福部分析，春節急診就醫人次為平日1.5到1.7倍，以非重症為大宗，衛福部次長莊人祥說明六個動作時間表，讓民眾在春節可以安心就醫，首先是即日起擴大全民可接種新冠疫苗、1月20至2月28日符合7類對象可使用公費流感抗病毒藥物、1月31日後民眾可預領下個月用藥、2月14日至2月22日查詢就醫可利用健保快易通APP，求診可多利用假日輕急症中心UCC或是初一至初三可到醫院傳染病特別門診。

廣告 廣告

健保署長陳亮妤說明在春節期間要領取慢性病連續處方籤，可提前14天領藥。另外，週日及國定假日輕急症中心UCC春節開診資訊，共六都13處，提供內科、小兒科、骨科等急症但不影響生命徵象的病患，除了除夕與初五暫停，其餘則提供7天服務。至於門診靜脈抗生素治療春節期間的配套措施，12月期間，治療計畫上限由5天增加為7天。

疾管署長羅一鈞則表示，預估流感將於農曆春節前後達高峰，因此獎勵急救責任醫院於初一至初三開設傳染病特別門診放寬流感抗病毒藥物使用規定，另外要提醒民眾應落實勤洗手、注意飲食清潔及在人潮擁擠處戴口罩等個人衛生防護，若有發燒、咳嗽等類流感症狀，請戴口罩、儘速就醫及在家休息。

食藥署副署長王德源提醒民眾，提前整備春節期間需求用藥，服用藥物避免酒、咖啡等飲料一起服用，出遊「藥」要注意，春節連假外出，請備足常備藥品，如暈車藥、胃腸藥、感冒藥，駕車「藥」注意，服用抗組織胺藥品，易疲倦或嗜睡，應避免駕車。