衛福部啟動春節整備專案！16億獎勵金鼓勵開診 設輕急症中心與特別門診強化分流





【NOW健康 編輯部／整理報導】擔心去年過年期間急診壅塞危機再起，衛福部今天（1月15日）宣布「春節整備專案」，於9天連假中，開設7天「假日輕急症中心（UCC）」，另請多家急救責任醫院於初一至初三開設「傳染病特別門診」，收治呼吸道、腸胃道等傳染病感染患者，避免病人湧向醫院急診。





▲為確保今年春節期間就醫順暢，衛福部推動「春節整備專案」。（圖／衛福部提供）



春節急診就醫人次為平日1.5至1.7倍 福部推整備專案4大策略



衛福部統計，春節急診就醫人次為平日1.5至1.7倍，以輕症為主，主要為呼吸道傳染病、病毒性腸胃炎等患者，加上春節期間大部分基層診所並未開診，以致求診人潮流向醫院急診，而醫院因護理人員輪休，關閉病床，以致病情嚴重的急診患者無法順利住院。

為了確保今年春節期間就醫順暢，衛福部從1月31日至3月1日推動「春節整備專案」，衛福部次長莊人祥公布4大策略，分述如下：



【策略1】提早因應： 設置急診監測7項指標，加強調度，並請藥廠提高季節性傳染病藥品安全庫存及供應量。



【策略2】患者分流： 開設傳染病特別門診、假日輕急症中心UCC。



【策略3】擴充春節醫療量能： 健保署投入16億元提供醫療院所診察費、護理費、藥事服務費等加成獎勵，以鼓勵開診。



【策略4】強化區域聯防： 透過中央、地方政府與醫療院所合作確保醫療網絡運作。



春節獎勵開設特別門診 初一至初三強化傳染病分流



莊人祥表示，春節期間就醫症狀以呼吸道、腸胃道等傳染病為主，為此，政府獎勵各家急救責任醫院於初一（2月17日）至初三（2月19日）開設「傳染病特別門診」，最近就會在醫院、健保署及各衛生局網站公布訊息。



今年9天春節假期，台北、新北、桃園、台中、台南、高雄等6都13處UCC將提供7天醫療服務，除了除夕（2月16日）、初五（2月21日）之外，其餘假期均提供兒科、外（骨）科等醫療服務。



慢性病連續處方箋領藥1月31日提前起跑 確保假期用藥不中斷



至於用藥方面，假期時若出現不適或有用藥需求，可就近尋求社區藥局或醫療院所協助，透過「全民健保行動快易通｜健康存摺」APP、健保署全球資訊網與資料開放平台，查詢醫療院所看診資訊，就近求診，或是自行至藥局購買藥品。



健保署表示，慢性病患者預訂回診日或慢性病連續處方箋給藥用罄日如果剛好在春節連假期間者，可提前14天，也就是自1月31日起，即可回診，醫師開立處方給藥，或預領下個月（次）藥量，避免用藥中斷，影響疾病控制。



# 首圖來源／衛福部提供



