衛福部啟動組改！增「兒少家庭支持署」及「長照顧社會發展署」

衛福部今宣布組織改造，成立「兒少及家庭支持署」，另整併升級長期照顧及社會發展署」。（資料照片／衛福部提供）

因應社會變遷造成人口與家庭結構轉變，各界對各項健康與福利政策期待日益增加，行政院今天（11日）討論通過衛福部的組織改造，將成立「兒少及家庭支持署」守護兒少健康成長，同時整併長照、社會發展業務，升級為「長期照顧及社會發展署」，支持活躍老化。另外，為招攬人才、增加晉用人才彈性，將成立「國家醫療科技評估中心」行政法人，而原來的國家中醫藥研究所則轉型為「國家中醫研究院」行政法人

衛福部表示，因應少子化，外界多次期盼成立兒童專責機構，為此，衛福部將設立「兒少及家庭支持署」，下設兒少健康組、保護安置組、家庭支持組、兒童權利、托育服務組及綜合企劃組，監督及管理所屬4家兒少機構，目標為落實總統健康台灣願景、整合兒少健康與福利業務，涵蓋預防保健、早期療育，到托嬰托育、福利與保護等，建立完整的兒少支持體系，並強化家庭支持功能與韌性。

廣告 廣告

另外，衛福部指出，隨著超高齡社會來臨，為了精進照顧服務，設立「長期照顧及社會發展署」，並整合長者、身心障礙者的權益及福利，優化不同失能需求的服務，並與醫療接軌，提升民眾的便利性。同時促進婦女發展與權益，進而提升整體社會韌性與永續發展的能力。

此外衛福部表示，增設「國家醫療科技評估中心」行政法人，促進新藥、新醫療科技的決策效率與執行能力，加速民眾取得最新治療，減輕疾病負擔；以及國家中醫藥研究所轉成「國家中醫研究院」行政法人，經由整合資源，發展屬於台灣特色的中醫藥實證醫學與產學模式。

衛福部強調，此次組織調整有助於強化業務整合及提升推動效能。在兒童照護方面，將完善前端預防、中段輔導到後端照顧之組織結構，確保服務連續性；在長者照顧方面，服務將更加多元與順暢；行政法人之設立則將提高用人彈性，吸引醫療科技評估及中醫研究的專業人才。



回到原文

更多鏡報報導

毒蛋事件延燒！藍委痛批食藥署預警過慢 衛福部允諾：未來查到哪公布到哪

消基會抽驗17件草莓等甜點16件含農藥 監院要求衛福部、農委員應檢討

人物／健保點值回穩有功 石崇良升衛福部長下一步為急診拆彈