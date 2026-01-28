衛福部啟動「高算力中心暨跨國聯邦學習平臺」 聚焦3大特色

衛生福利部特別建置「高算力中心暨跨國聯邦學習平台」以厚植AI應用關鍵基礎，並明確定位為全國智慧醫療模型訓練與驗證的核心樞紐。衛生福利部今天(28日)舉行平臺啟動大會，該平臺有三大特色，包含AI應用發展兼顧隱私與個資安全之設計、智慧醫療模型可跨院與跨層級之訓練與驗證、為未來建立跨國驗證與認證機制基礎。

衛福部長石崇良表示，AI是全球趨勢，應用層面也越來越廣，無論在醫院的臨床看診，還是護理紀錄撰寫，甚至公部門透過AI提升服務效率與品質，但是AI最重要的就是它的運算中心、算力、資料本身隱私性的保護資安，是最重要的考量，在衛福部從113年就一直朝向這個方向在規劃。

廣告 廣告

另外還有跨國認證，過去都是臺灣的資料，但未來發展出的AI產品要輸出國外使用也要經過驗證，很高興跟泰國的醫學院合作，促成臺灣與泰國之間的歷史性跨國驗證合作。透過與泰國瑪希敦大學建立的跨國聯邦學習機制，臺灣的智慧醫療產品未來可於東協市場進行驗證與落地，同時東協及泰國的優秀AI模型也可在臺灣完成臨床驗證。

衛福部表示，將高算力中心定位為全國智慧醫療模型訓練與驗證的核心樞紐。整合16家AI外部驗證中心合作醫院，建構全國性的聯邦學習平臺，統一以衛福部伺服器作為模型聚合中心，讓各醫院資料不需離開院內，即可完成跨院、跨機構的模型訓練與驗證，確保資訊安全。