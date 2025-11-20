衛福部啟動AI影響性研究中心 助評估AI效益

（中央社記者沈佩瑤台北20日電）AI醫療發展迅速，臨床效益與經濟價值仍待科學驗證。衛福部在5大醫學中心推動「AI影響性研究中心」制度，今天正式啟動，有助形成健保給付評估重要基礎，成為臨床與政策間橋梁。

推動智慧醫療是國際趨勢，衛生福利部資訊處今天舉辦「台灣AI影響性研究中心聯合啟動大會暨國際研討會」，聚焦「以臨床實證推動AI醫療創新」主軸，正式宣告我國AI影響性研究制度啟動。

衛福部資訊處長李建璋致詞指出，AI技術在影像判讀、疾病預測與臨床決策支援等領域發展迅速，但在臨床效益與醫療經濟價值，還有待以科學方法驗證；推動AI影響性研究中心，有助形成我國AI臨床試驗與健保給付評估的重要基礎。

AI影響性研究中心以台北榮總、台中榮總、三軍總醫院、成大醫院及台大醫院等5家醫學中心為示範據點，推動跨院臨床實證、中央審查委員會（C-IRB）與多中心資料串流分析機制。

李建璋會中向媒體解釋，過去中央健康保險署在進行HTA（醫療科技評估）評估程序時，事前不見得會做RCT（隨機對照試驗），有可能是直接拿國外的數據計算CP值；AI影響性研究中心以本土資料為主進行RCT，如果結果很好，後續送入健保署HTA、共擬會，通過給付的機率就會高很多。

李建璋也坦言，目前已在進行中的RCT，最快3年才可能有結果，不少人聽到都會質疑未免太久，但因為一旦納入健保給付，幾乎沒有聽過退出案例，所以上市前的評估寧可多一點時間、更加謹慎。

此外，李建璋曾指出，3大AI中心各有任務，「負責任AI執行中心」制定符合資安與隱私保護的管理辦法；「臨床AI取證驗證中心」負責驗證AI安全、公平性等；「AI影響性研究中心」則是決定不同AI的效益，例如在研議是否要納入健保時提供評估報告等。（編輯：吳素柔）1141120