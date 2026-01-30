生活中心／綜合報導

報載衛生福利部部長石崇良近日表示，為落實勞務公平、守護醫療韌性，針對醫院醫師加班費免稅相關規定預定今年2月正式拍板定案，本會（醫師公會全聯會）對此表達高度肯定與誠摯感謝。這項政策不僅是稅制上的調整，更是對醫師長期在高壓環境下付出專業勞務的實質肯定。







為爭取醫院醫師稅賦權益，114年初起，本會理事長陳相國多次偕同現任副理事長洪德仁､副理事長顏鴻順、常務理事黃振國､基隆市醫師公會理事長王俊傑、桃園市醫師公會理事長吳家淦、台南市醫師公會理事長賴俊良等幹部及基層醫療協會理事長林應然共同拜會相關主管機關及參與會議，並於衛生福利部前部長邱泰源支持下，全力積極推動「醫院受僱醫師常態時間以外執業所得稅務權益」。

衛福部喊2月公告醫院醫師加班費規定 醫師公會感謝

醫師公會全聯會新聞稿。（圖／醫師公會全聯會提供）





感謝立委賴惠員、立委王正旭及立委林月琴協助，迄今前後召開高達6次的協調會加速其推動。去年11月醫師節大會期間，理事長陳相國帶領本會重要幹部於圓山飯店行館向賴總統提出建言，更於去年11月26日率領各縣市醫師公會重要幹部安排晉見賴總統再次表達爭取醫師加班費免稅之訴求。衛生福利部部長石崇良上任後，持續全力與財政部及賦稅署等溝通，目前在行政院政務委員陳時中及人事行政總處人事長蘇俊榮協助下，進入最後協調階段，本會再次表達最誠摯謝意。





醫院醫師加班費引發關注。（圖／翻攝免費圖庫PIXABAY）





陳相國表示，醫院醫師肩負急診、住院照護、教學、研究及輪班值勤等多重角色，係維繫醫療體系穩定運作的核心力量，醫院能否留住足夠且穩定的醫師人力，直接影響醫療量能與整體醫療韌性的維繫。相信透過此次稅制創新改革，必能協助醫院穩定留才，減緩醫院急、重、難、罕症專科醫師嚴重流失問題，增加台灣醫療韌性，持續提升醫療服務品質。未來本會將持續關注政策公告之細節，並協助醫師會員理解相關認定標準，共同守護全國人民的健康福祉。













