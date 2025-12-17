衛福部嘉南療養院27週年院慶

【大成報記者于郁金/臺南報導】衛生福利部嘉南療養院(以下簡稱嘉療)將於12月17日(三)慶祝27週年院慶，本次院慶主題「27嘉療在·健康永續愛」，與即將面臨新舊任院長交接，藉由活動回顧過去卓越成就，並展望未來醫療、健康與社區發展方面更多可能。

嘉療吳文正院長表示，今年是醫院完成多項任務一年，不僅順利完成精神科醫院評鑑，及大大小小督導實地考核，也承辦全國精神醫療網暨社區精神復健年度研討會，更在「衛生福利部所屬醫院永續實踐與創意競賽」榮獲優勝獎、「部立醫院ESG競賽」獲得第五名、「NHQA國家醫療品質獎」取得佳作成績，並且積極加入「健康台灣深耕計畫」-南嘉智慧鏈啟航醫療整合轉型共好計畫，該計畫預期建立可複製、可擴充之智慧照護場域示範，帶動我國司法及精神醫療照護模式轉型，讓嘉療永續競爭力起飛。

院慶活動當日，除展現產學合作成果與績優人員表揚外，也邀請到衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會林名男副執行長、地方貴賓及合作夥伴共同見證嘉療成長與蛻變；未來，嘉療將繼續秉持安全關懷尊重創新核心價值，持續精進專業人力、強化社區合作、推動精神長照、擴展多元服務，並結合ESG(環境、社會、治理)理念，實現智慧照護之永續發展，讓嘉療依然是南臺灣民眾首選之心理健康促進醫院。

