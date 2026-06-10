衛福部嘉義醫院今起兩天前進大天宮五穀王廟辦理跨團隊綜合義診

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【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】為深化社區醫療照護、實踐「預防勝於治療」的健康理念，衛生福利部嘉義醫院今起連續兩天，在「大天宮五穀王廟」舉辦大型社區跨團隊綜合義診。本次活動不僅提供基礎的三高量測，更打破傳統義診框架，整合中醫藥照護、復健醫學、家庭照護、社會工作、長期照顧及癌症篩檢等多元專業，甚至出動子宮頸抹片巡迴車，將醫學中心級的整合型健康服務直接送進基層鄰里，全面守護嘉義市民的健康。

除了傳統看診與用藥，現場融入了多項創新公衛服務，有復健科團隊於現場執行專業的ICOPE（長者整合性功能評估），為長輩的體能與認知功能把關；藥師則坐鎮現場提供即時的藥物調配與用藥諮詢。在社會資源與關懷方面，長照人員與家庭照護同仁主動出擊，為現場鄉親進行照顧負荷評估，提供照顧技巧指導、心理協談及情緒支持，精準發掘社區中需要長期照顧或家庭照顧者支持系統的潛在個案；社工室亦駐點宣導預立醫療照護諮商、安寧緩和醫療、器官捐贈及家暴兒保防治，全面築起社會安全網。

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為了提升社區的癌症防治率，現場由癌症個管師進行癌篩宣導，針對符合大腸癌與胃癌篩檢資格的民眾當天直接發放篩檢管，11日當天更安排婦科醫師親自登上子宮頸抹片巡迴車為女性設攤檢查，做到早期發現、早期治療；現場甚至貼心配置職護同仁，針對近日氣候進行空污與高低溫防護宣導，給予鄉親最全面的生活衛教。

嘉義醫院陳殷正院長表示，醫療應走入社區、貼近市民生活。本次義診除結合中醫診療與復健評估，提供長輩一站式照護，更運用了長照與社工等服務資源提供即時諮詢。「鄉親的健康，是嘉義醫院最大的責任」，並以成為居民最信賴的社區健康醫院為使命；未來將持續推動跨團隊合作，落實社區共好與安老健康環境。

圖說：衛生福利部嘉義醫院前進大天宮五穀王廟辦理跨團隊綜合義診，主動出擊將醫學中心級的整合型健康服務直接送進基層鄰里，全面守護嘉義市民的健康。（圖：劉芳妃攝）