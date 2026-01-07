衛福部坦承未成立少子化辦公室 黃國昌要求書面說明釐清爭議

民眾黨立委黃國昌今(7)日在立法院質詢衛福部長石崇良時,針對多項爭議事件提出嚴厲質疑。黃國昌首先點名行政院與衛福部說法不一,行政院發言人宣稱已成立「少子女化辦公室」,但石崇良當場否認從未成立過該單位,黃國昌要求衛福部下班前書面回函說明,石崇良當場承諾。

黃國昌接著質疑高雄市一名獲頒GEO督導獎的人員,涉嫌滥用權限性侵未成年少女,案件遮掩許久才曝光。他痛批評獎機制出問題,追問何時撤銷該督導資格。石崇良回應已於1月6日發文撤銷,黃國昌進一步追問是否經過會議程序,石崇良表示由部長直接決定撤銷。

廣告 廣告

黃國昌也關切「狼社工查詢平台」建置進度,石崇良承諾一個月內完成。此外,黃國昌重砲抨擊衛福部處理霸凌案的態度,指出社會福利及家庭署司長呂建德涉嫌職場霸凌,要求部屬做深蹲、言語霸凌同仁,監察院已通過彈劾並移送懲戒法院,但衛福部始終護航該司長,甚至在監察院彈劾後仍讓其繼續任職。

黃國昌痛批衛福部「官官相護」,對基層GEO督導立即撤銷獎項展現魄力,對自家高官卻選擇包庇,質疑石崇良「對得起被霸凌的基層員工嗎?」石崇良僅回應會「秉持公平公正」、「勿枉勿縱」處理,但黃國昌直言監察院都已打臉衛福部的「高規格調查」,批評部長態度令人失望。

更多品觀點報導

童仲彥打包票黃國昌沒打瘦瘦針 批綠營名嘴見不得人好

民進黨拋綠白合作橄欖枝 黃國昌:從司法改革開始 追究惡檢責任

