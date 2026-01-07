衛福部坦承未成立少子女化辦公室 民眾黨轟「打臉行政院」

民眾黨立委黃國昌。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

民眾黨立委黃國昌今（7日）於立法院司法及法制、衛環聯席會議質詢衛福部長石崇良時，指他先前質疑少子女化對策辦公室是騙局，行政院回稱，早在2017年就成立，但他發函衛福部索取資料，卻都不交，石崇良坦言，「我們確實沒有成立少子女化對策辦公室」。民眾黨立法院黨團砲轟，行政院被衛福部打臉，並指民進黨八年砸了4,484億，台灣出生人口每年掉一萬，生育率跌到全球倒數「難波萬」，斥行政院發言人李慧芝好意思大言不慚，邀功政府做得好棒棒？

廣告 廣告

民眾黨團透過聲明指出，「少子女化辦公室在哪裡？請行政院講出來！行政院被衛福部長打臉！面對少子化國安危機，民進黨竟然說謊又卸責！」指黃國昌日前揭穿民進黨瞞天大謊，過去前總統蔡英文、前衛福部長陳時中向國人聲稱台灣已成立「少子女化辦公室」，要全力搶救人口國安危機。七年來總計砸下4,000多億，但民眾黨立院黨團發現，行政院「從未成立」少子女化辦公室，黃國昌在記者會揭露後，李慧芝還繼續狡辯，反駁說「2017年就成立。」

民眾黨團表示，如今真相大白，今日黃國昌在立法院司法及法制委員會質詢石崇良，石親口承認「我們確實沒有成立少子女化辦公室」，15個字狠狠打臉了行政院。

民眾黨團痛批，民進黨八年砸了4,484億，台灣出生人口每年掉一萬，生育率跌到全球倒數難波萬，2026新生兒人數恐怕掉到只剩8萬；「行政院發言人還好意思大言不慚，邀功政府做得好棒棒？」

民眾黨團說，請問李慧芝在2025年12月25日新聞稿上白紙黑字說的少子女化辦公室在哪裡？講出來。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

石崇良坦承「我們確實沒成立少子女辦公室」 黃國昌讚：講得非常好、公開打臉政院

批政府賴帳警消退休金 黃國昌提團體訴訟、酸賴下鄉面對警消