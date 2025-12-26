衛福部基隆醫院取得ISO國際認證 轉型智慧醫療

〔記者盧賢秀／基隆報導〕衛生福利部基隆醫院響應國家2050淨零排放政策與環境永續目標，透過中華電信團隊的輔導，順利完成溫室氣體盤查、製作永續報告書及導入能源管理系統，並取得ISO 14064-1國際認證。院長林三齊表示，未來將全面轉型智慧醫療，打造智慧病房、導入電子病歷自動摘要技術等，提供安全、具前瞻性的醫療服務。

衛生福利部基隆醫院今(26)天舉辦「溫室氣體盤查授證儀式暨永續報告書發表會」，第三方查證機構AFNOR艾法諾國際股份有限公司江有泰總經理授證，基隆醫院林三齊院長代表受領。

衛生福利部基隆醫院指出，該院有128年歷史，持續強化在地醫療，2024年基隆醫院依循ISO 14064-1建立自願性溫室氣體盤查制度，由基隆醫院永續發展委員會跨科室合作完成盤查作業，盤點二氧化碳排放量，以掌握排放熱點，作為後續減碳策略的依據。

衛生福利部基隆醫院院長林三齊指出，面對醫療數位化的趨勢，基隆醫院也啟動智慧醫療的全面轉型，規劃打造具在地特色的智慧病房、臨床決策支援系統及病人生理監測整合平台，以優化醫護流程與提升病人安全；預計導入電子病歷自動摘要技術及即時資訊看板系統，協助醫護團隊快速掌握病人狀況，提升決策與照護品質。

衛福部基隆醫院獲ISO國際認證。(記者盧賢秀攝)

