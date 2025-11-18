衛福部宣布國民年金保費明年調漲！一表看懂調整重點，沒繳費有哪些給付權益受損？

衛福部宣布，因 111 年 10 月到 114 年 9 月的消費者物價指數（CPI）累計成長率達 6.79%，依法必須調整國民年金保險的月投保金額。因此，從明年元旦起，將由現行新台幣 1 萬 9761 元調整為 2 萬 1103 元。

明年 1 月調整後，民眾每月需自付的保費會增加多少？

衛福部社會保險司代理司長陳真慧表示，國保各項給付均以月投保金額為基準，調整後，民眾每月需自付的保費將增加 43 至 84 元不等，政府補助保費也同步提高 57 至 141 元。

他說明，整體大約會有 270 萬人受到影響，而低收入戶及重度以上身心障礙者由政府全額補助，不受這次調整影響。

而根據統計，全台國民年金被保險人約 290 萬人，扣除全額補助對象後，約 270 萬人需自行負擔部分保費。

這次調整預計每年可增加約 37.5 億元保費收入，將全數納入國保基金，以確保國保基金長期財務健全並符合社會保險財務自給自足原則。

國民年金沒繳費或欠費會怎麼樣嗎？

衛福部提醒，不繳國民年金，最主要的影響是失去未來請領給付的權益，因為未繳納的保險年資無法計算，可能導致無法領取或少領老年、身心障礙、生育、喪葬等給付。

給付權益受損：

‧未繳納的保費期間，保險年資不予計入，這會影響未來請領國民年金給付的資格與金額。

‧如果完全沒有繳費紀錄，未來就無法領取任何給付。

加計利息：

‧如果民眾在 10 年內補繳，逾期繳納的保費將加計利息，利息金額會隨時間累積。

‧如果民眾超過 10 年的欠費，便無法補繳，且會影響領取給付的金額。

經濟有困難：

‧可申請分期繳納或開立小額繳款單。

‧可向戶籍所在地的縣市政府、公所詢問並申請「所得未達一定標準」的保費減免資格。

已逾期未繳：

‧務必在 10 年內補繳，並繳清利息，以保障未來給付權益。

‧若已超過 10 年未繳，則無法補繳，只能請領金額受影響的給付。

