衛福部宣布組改 將成立「婦女發展及保護服務司」

台北市 / 王婞妤 綜合報導

台灣面臨高齡化、少子女化挑戰，衛生福利部今年將有大幅度的組織改造，除了先前已宣示將成立「社會發展及長期照顧署」及「兒少及家庭支持署」之外，衛生福利部部長石崇良今(3)日更透露，衛福部還將新成立「婦女發展及保護服務司」，專責婦女的各項權利促進及福利服務，進一步進行組織改造，讓各個團隊更好，除了面對新的挑戰之外，也能推出新的政策。

衛福部次長石崇良今出席醫藥記者聯誼會新春活動時表示，台灣已正式邁入超高齡社會，少子女化情況亦日益嚴峻，去年國人生育率再創新低。面對人口結構快速變化，衛福部將推動重大組織改造，整合資源、強化政策執行力，以回應新的社會挑戰。

石崇良指出，相關組織改造方向已經立法院聯席審查確定，未來將成立「社會發展及長期照顧署」，整併現有長照業務、老人福利及身心障礙福利，透過資源整合提升照顧服務效能；同時也將設立「兒少及家庭支持署」，統合兒少生命統計、健康促進、預防保健、事故傷害防治、醫療照護、福利安置及托育等業務，並納入對生育家庭的支持政策。

除關注老年與兒少族群外，石崇良強調，衛福部也高度重視婦女發展。經與民進黨立委范雲及相關團體討論後，確定組改後將新成立「婦女發展及保護服務司」，將婦女相關業務獨立專責，未來在婦女培力、社會參與、權利促進及福利服務上可望更為周全，並期盼立法院在新會期儘速通過相關組織法案。

此外，石崇良也提到，今年1月1日《再生醫療法》正式上路，預期今年內將有再生醫療產品完成取證並上市，已要求食藥署籌組專案輔導團隊，鎖定具潛力產品加速審查，讓國人及早受惠。同時，衛福部將持續推動國產藥品政策與數位轉型，並結合新上路的《全民健康保險資料管理條例》，期盼數位與資料整合能成為台灣第二個「護國神山」。

