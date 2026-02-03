衛福部宣布「老、少、婦」重大組改！ 將成立婦女發展及保護服務司 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台灣面臨高齡化、少子女化挑戰，衛生福利部今年將有大幅度的組織改造，除了先前已宣示將成立「社會發展及長期照顧署」及「兒少及家庭支持署」之外，衛生福利部部長石崇良今（3）日更透露，衛福部還將新成立「婦女發展及保護服務司」，專責婦女的各項權利促進及福利服務，希望能在立法院新會期儘速通過相關的組織法草案。

石崇良今出席與醫藥記者聯誼會的新春活動時，歷數新的一年，衛福部將有重大的組織改造，以因應台灣社會結構的變化。

石崇良說，台灣正式邁入超高齡社會，同時又面臨少子女化特別嚴重，去年國人生育率再創新低，面臨這樣子的挑戰，衛福部希望能透過組織改造，讓各個團隊整隊好，面對新的挑戰，也推出新的政策。

石崇良說，日前經立法院聯席審查，目前組織改造方向已確定會有「社會發展及長期照顧署」，整併所有長照業務、老人福利及身障福利，合併資源整合；另外，還有「兒少及家庭支持署」專責單位，從兒少的生命統計、健康促進、預防保健、事故傷害防治、醫療照護到福利跟安置保護、托育，也會整合，其中更包含對生育家庭的支持。

除了老、少，石崇良強調，衛福部也非常重視婦女的發展，經與民進黨立法委員范雲、各個團體討論之後，也確立，組改之後會新成立「婦女發展及保護服務司」，把業務獨立出來，未來相信對於婦女的培力及社會的參與、各項權利促進、福利服務，會做得更好，期盼立法院在新的會期能儘速通過相關的組織法案。

石崇良表示，這些都是衛福部的新春期待，且今年1月1日《再生醫療法》正式上路，今年就能夠看到有再生醫療的產品可以正式取證上市，他已要求食藥署籌組專案輔導團隊，尋找在台灣比較有潛力的產品，輔導加速上市，讓國人可以儘早得到醫療照護。而藥品韌性也是重點，會持續推動國產國用政策，加上數位轉型，也會搭配新上路的《全民健康保險資料管理條例》，數位跟資料結合在一起，成為台灣的第二個護國神山。

