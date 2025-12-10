衛福部將啟動組改！ 增兒童高齡專責機構與新設2行政法人

行政院政務委員陳時中說明衛福部組改的規劃。楊文琪攝



衛生福利部將啟動組改！行政院政務委員陳時中今(12/10)日表示，在少子化與高齡化下，為因應新的變化，思考調整衛福部組織，將設立「兒少及家庭支持署」和「長期照顧及社會發展署」，而為招攬人才、增加晉用人才彈性，將成立「國家醫療科技評估中心」行政法人，而原來的國家中醫藥研究所則轉型為「國家中醫研究院」行政法人。

陳時中說，因應少子化，有人希望成立兒童專責機構，為此，衛福部將設立「兒少及家庭支持署」，下設兒少健康組、保護安置組、家庭支持組、兒童權利、托育服務組及綜合企劃組，監督及管理所屬4家兒少機構，目標為落實總統健康台灣願景、重視兒少權益與保護、整合兒少健康政策，來回應國人的期待。

鑒於台灣邁入高齡化社會，整合長期照顧司與社會及家庭署，成立「長期照顧及社會發展署」，下設長照資源管理組、長照機構管理組、老人福利組、身心障礙福利組、婦女福利組、綜合企劃組，監督及管理所屬9家老福及身障機構。目標為整合長照服務，優化供需與醫療接軌與合作；整合長者、身心障礙者權益及福利；並促進女性發展與權益。

另外，長照司業務全數併入長發署，社保司的國民年金及長照保險財務規劃，則併入長期照顧及社會發展署；健保業務併回健保署。

陳時中指出，這次組改也新增2個行政法人，在新藥、新科技進步快速下，為招攬人才、彈性晉用人才，成立「國家醫療科技評估中心」行政法人；而過去的國家中醫藥研究所頗受其他國家肯認，在中藥材的生產、種植、研究走向科學化，同樣需要大量人才，因此將轉型為「國家中醫研究院」行政法人。

