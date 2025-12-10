衛福部將啟動組改 增「兒少及家庭支持署」及「長期照顧及社會發展署」

記者盧素梅／台北報導

行政院政務委員陳時中。（圖／記者盧素梅攝影）

行政院明（11）日擬討論通過衛福部的組織改造，政務委員陳時中今（10）日表示，面對少子化與高齡化，衛福部將設立「兒少及家庭支持署」和「長期照顧及社會發展署」來因應。另外，為招攬人才、增加晉用人才彈性，將成立「國家醫療科技評估中心」行政法人，而原來的國家中醫藥研究所則轉型為「國家中醫研究院」行政法人。身為衛福部前部長，陳時中肯定這樣的組織改造，是很大的進步。

衛福部明天將在行政院會陳報「衛生福利部組織調整規劃」報告，陳時中今天下午表示，因應少子化，有人希望成立兒童專責機構，為此，衛福部將設立「兒少及家庭支持署」，下設兒少健康組、保護安置組、家庭支持組、兒童權利、托育服務組及綜合企劃組，監督及管理所屬4家兒少機構，目標為落實總統健康台灣願景、重視兒少權益與保護、整合兒少健康政策，來回應國人的期待。

陳時中並表示，鑒於台灣邁入高齡化社會，整合長期照顧司與社會及家庭署，成立「長期照顧及社會發展署」，下設長照資源管理組、長照機構管理組、老人福利組、身心障礙福利組、婦女福利組、綜合企劃組，監督及管理所屬9家老福及身障機構。目標為整合長照服務，優化供需與醫療接軌與合作；整合長者、身心障礙者權益及福利；並促進女性發展與權益。

陳時中說，長照司業務全數併入長發署，社保司的國民年金及長照保險財務規劃，則併入長期照顧及社會發展署；健保業務併回健保署。

陳時中指出，這次組改也新增2個行政法人，在新藥、新科技進步快速下，為招攬人才、彈性晉用人才，成立「國家醫療科技評估中心」行政法人；而過去的國家中醫藥研究所頗受其他國家肯認，在中藥材的生產、種植、研究走向科學化，同樣需要大量人才，因此將轉型為「國家中醫研究院」行政法人。

