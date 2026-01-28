衛福部將建高算力平台 訓練AI輔助臨床醫學

衛福部長石崇良説明，「我們分別成立了衛福部的AI運算中心，再加上聯邦學習的平台，來協助讓各個醫院在資料不出庫、不出院的情形之下，可以把AI的模型送到各醫院，得到驗證之後再整合起來，甚至透過跨境、跨國的合作，讓AI的模型更具有它的可預測性跟可運用性，所以今天我們很高興有來自於泰國跟瑞典加入我們這個聯盟，還有國內的16家醫院已經有初步的成果。」

衛福部強調，過去多數AI模型僅在單一醫學中心的人群中訓練，難以在不同層級的醫療機構中維持效能及準確度，造成醫療數位不平權問題，這回結合跨地區、跨國資料，確保模型訓練過程具備多元族群代表性；另外資安部分則是以衛福部伺服器作為模型聚合中心，讓各醫院資料不需離開院內，確保安全。