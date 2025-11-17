衛福部將成立兒家署 兒少團體籲升格入法 專家盼提升照護品質

賴清德總統16日宣布衛福部將研議成立「兒少及家庭支持署」，以專責單位統籌兒童及家庭相關政策與服務。對此，兒少團體今天(17日)均表達高度支持，但呼籲長期仍應升格為「兒少家庭部」，並將「跨部整合」明確入法；專家則認為整合後的兒家署將可完整串聯相關資源，解決兒童自殺、兒虐、兒醫量能不足等問題。

針對衛福部將研議成立「兒少及家庭支持署」，台灣醫務管理學會理事長洪子仁17日表示，台灣出生數已跌破13萬，生育率長期居全球倒數，且台灣正面臨兒童自殺、虐待、少子化、兒科醫師流失等嚴峻問題，但現行兒少政策散落在不同部會，導致跨機關責任不明、預算分散難以有效投入，以及醫療、教育、社福系統之間缺乏整合。

洪子仁肯定政府成立兒家署是必要且正確的國家級決策，認為將兒少專責單位層級拉升到「署」，主導相關政策、串聯各項資源，才可避免政策碎片化。他說：『(原音)這個碎片化的現象反映在目前如果成立兒童及家庭支持署的話，我們可以整合從教育部的托育跟幼教，到衛福部的醫療、早療、精神照護，勞動部的育嬰假、職場友善，內政部的家庭支持，以及國發會的少子化整體國策，因此，有專人專責跟專屬預算才能真正守住兒童醫療跟照護的品質。』

兒童健康聯盟、國教行動聯盟、全國婦兒團體聯盟也發出共同聲明，對於衛福部將成立兒家署表達高度肯定。兒少團體表示，目前兒少業務拆散於行政院與衛福部多個單位，跨部協作成本高、責任邊界模糊，難以回應複雜的兒少需求與風險事件，日本與美國等國際經驗均證明拉高兒少專責單位的位階更能整合相關資源與服務。

兒少團體強調，成立兒家署只是起步，面對教育、內政、勞動、司法等跨域議題，他們呼籲應進一步提升為行政院一級部會，中長期目標是升格為「兒少家庭部」， 並修法明定跨部會統整權、勸告與協調權、橫向通報與聯防機制，將「跨部整合」升級為法律義務。(編輯：宋皖媛)