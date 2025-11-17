衛福部將成立兒家署！石崇良揭核心任務

▲衛福部長石崇良說明兒家署成立任務。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德16日宣布，衛福部研議成立「兒童及家庭支持署」，以專責單位統籌兒童及家庭相關政策與服務。而衛福部長石崇良今（17）日表示，兒家署主要是將過去散在各單位的兒童業務整合，作為推動兒童相關政策的統籌單位跟窗口。但是否會因此找到解決少子女化的辦法，他則強調，這並不是成立一個署就可以解決的，兒家署目的是從胚胎照顧到兒童時期，但少子女化是行政院另有跨部會的合作機制解決。

石崇良今日出席「2025臺灣全球健康福祉論壇」，會前聯訪時被問到兒家署的成立。他說明，主要是將過去散在不同單位的兒童業務，從福利到保護服務，還有健康醫療等整合。

石崇良說，現行健保、預防接種都還是會回到原單位，但需要有專責單位專門作為兒童健康的總窗口，因為兒童健康問題並非僅是醫療，涉及學校場域、家庭維護，甚至飲食等，涉及農業部、環境部等。

石崇良指出，兒家署未來會作為推動兒童健康政策時的統籌單位及窗口。

不過，被問到是否會單位的目標是否會解決少子女化，石崇良認為，這是跨單位業務，並非後端成立兒家署就可以解決，兒家署的目的是從胚胎到兒童的照顧。少子女化的政策在行政院另外會有跨部會合作機制解決。

