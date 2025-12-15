衛福部將成立兒少及家庭署 民團籲落實兒少優先3大目標

台少盟副秘書長張佑嘉質疑，「兒家署轄下的兒童權利及托育服務組，移除少年兩個字，象徵其實政策有點倒退，那我們也想問，為何要跟托育服務放在一起？」

中華民國兒童健康聯盟秘書長高碧霞強調，「不應該只是一個組織的重整，而是能夠整合教育 司法、社政、通訊、交通、衛政還有醫療等等非常重要的跨部會的部門。」

民團表示，自2013年衛福部成立原兒童局遭裁撤，兒少業務自此變得零散分立，整體政策缺乏以兒少為中心的規劃，期盼未來即將成立的兒家署，主管的業務以及分工備受關注，喊話一定要實現兒少優先、把餅做大、橫向整合3大目標。