衛福部將設兒家署 民團籲統整權入法促跨部整合

（中央社記者許秩維台北17日電）總統賴清德16日宣布，衛生福利部將成立「兒童及家庭署」。國教盟等民團今天對此表達肯定，並呼籲未來應把單位層級墊高，並修法明定跨部會統整權，讓兒少政策能跨部整合。

賴總統16日宣布，衛生福利部將成立「兒童及家庭署」，作為專責兒童照護的行政機構。衛福部長石崇良說明，將建立兒家署強化兒少保障等資源整合，組織法草案拚年底送行政院。

兒童健康聯盟、國教行動聯盟、全國婦兒團體聯盟今天發布聯合新聞稿指出，對總統宣布將設兒家署表達高度肯定，期待將兒少照顧與家庭支持正式納入國家治理主軸，也肯定近年對兒科醫療量能與兒少心理健康的投資方向與成果，而政府明確把兒少放在政策中心，是關鍵的一步。

國教盟理事長王瀚陽表示，要真正解決兒少政策長期分散與銜接不良的結構問題，需要行政院與立法院共同把層級墊高、把統整權入法，讓跨部會整合成為制度，而不是一次性的協調。

3聯盟也呼籲，「層級要到位」、「統整權要入法」、「治理要全齡且以家庭為本」，在衛福部設「署」是起步，中長期目標應是升格「兒少家庭部」；同時修法明定跨部會統整權、勸告與協調權、橫向通報與聯防機制；治理要全齡，從孕產期、0至6歲早療與托育、學齡保護與身心健康，到青少年及家庭支持，形成一條龍服務與社區在地支援網絡。（編輯：管中維）1141117