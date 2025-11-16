衛福部將設兒少及家庭支持署 4年135億照顧兒童健康

賴清德總統昨宣布衛福部將成立「兒少及家庭支持署」，透過兒童專責單位照顧兒童的身心健康。圖為觀山河濱公園內許多小朋友把握好天氣在草地上踢球。記者余承翰／攝影

為了照顧兒童醫療，解決少子化困境，賴清德總統昨天宣布，衛福部將組織調整，新增「兒少及家庭支持署」，作為專責兒童照護的行政機構，接住每一名國家未來主人翁的身心發展照顧。這將是衛福部第六個署，部長石崇良盼明年立法院第一會期順利完成修法。

台大醫院昨舉辦「健康台灣深耕論壇」，賴總統蒞臨致詞時表示，中華民國兒童健康聯盟榮譽理事長呂鴻基多年來倡議成立兒少權責部門，「我今天宣布未來衛福部將成立兒少及家庭支持署」，以一個兒童專責單位照顧兒童身心健康，這也是向呂鴻基教授的回報及致敬。

賴總統表示，為持續照顧兒童健康，今年至二○二八年持續推動「優化兒童醫療照顧第二期計畫」，預計四年投入一三五點六億元，提升兒童醫療照顧量能、促進人才留任。今年另編列廿七億元建立全國三層級兒童醫療體系，由全國八家核心醫院專責重難罕疾病的治療，且輔助廿七家重點醫院整合周產期及重症支援，提供產前急診到加護病房的連貫性服務。

此外，健保去年到今年共挹注八點五七億元，用於調升兒童或兒科專科醫師健保支付，包含兒童重症住院支付，及低度、中度、高度生物等效劑量的質子放射治療等，預估每年約一百名兒童癌症患者受惠。今年年底將再提高兒科病房、兒童加護病房住院診察費，預計明年一月實施，另將加強投入資源於兒童精神科、小兒外科、小兒骨科等其他兒科。

在兒童心理健康方面，政府投入約一點三億元，推動「復健兒童青少年精神醫療團隊」與「心智病房計畫」，建立跨專業精神醫療團隊與教育訓練制度，讓兒童與青少年身心均能獲得完整照護。

至於目前兒科醫師人力短缺，賴總統表示，為提升兒科醫療人力，政府積極提供住院醫師及研修醫師留任獎勵。截至今年十月，已有二三一名住院醫師及一四九名研修醫師因留任而獲得獎勵。

衛福部長石崇良表示，目前有關兒童保護、照顧及福利、早期療育與發展等業務，分散於不同單位，為強化兒童身心照護，將依總統指示，成立「兒少及家庭支持署」。

石崇良強調，這次不只單純新增一個署，而是同步啟動衛福部大規模組織改變，藉此檢視並整合其他業務，如長照體系的職掌配置，並規畫國健署擔負公共衛生業務的推動及健康促進，預計今年底前向行政院提出「衛福部組織法」修法草案。

