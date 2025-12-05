衛福部將迎2次改組 林靜儀：草案已送政院

（中央社記者曾以寧台北5日電）「優化兒童醫療照護計畫」第2期首年，衛生福利部次長林靜儀今天說，國內困難疾病診斷已達先進國家水準，未來將強化兒科特殊藥品與醫材韌性；衛福部2次改組草案已送行政院。

總統賴清德日前宣布，衛福部將成立兒少及家庭署。繼民國102年行政院衛生署升格為衛生福利部，衛福部即將進入第2次組織改造。林靜儀今天出席衛福部醫事司「114年優化兒童醫療照護成果發表會」，在會前接受媒體聯訪表示，相關草案已送行政院。

廣告 廣告

因應少子化，為強化兒童醫療，衛福部自民國110年起推動「優化兒童醫療照護計畫」。林靜儀今天表示，計畫今年邁入第2期，共投入新台幣135億元，希望達到更普及、更優質的資源與照護，在台灣各個角落織成照顧孩子的網。

計畫執行成果，林靜儀指出，幼兒專責醫師制度收案達26.8萬名幼兒，成為守護兒童健康的重要基石；特需兒少視覺復能計畫，至今年10月底，已於台北市、新北市、桃園市、台中市、宜蘭縣及高雄市8家醫院，共提供862名特殊兒少個別化的視覺復能服務。

對於第2期計畫，林靜儀說，已納入全人照顧觀念，並擴及重難罕病兒童。「兒童困難診斷疾病平台」部分，截至今年5月底，共收案68名病童，其中66名完成檢測分析，已有28名獲得確定診斷，並接受後續治療，診斷率達42%；成果與日本、美國等先進國家相當。

治療兒童常需要特殊規格醫材及藥品，但因用量少，難穩定持續取得，需仰賴一線醫事人員積極爭取及業界支持。林靜儀說，昨天行政院通過「國家藥物韌性發展計畫」，未來盼各界持續積極反映兒童需求，共同提升兒童特殊藥品、醫材韌性。

林靜儀表示，即使重症、難症兒童個案較少，衛福部仍希望透過多元照顧與尊重，讓少數個案、家庭也能得到照顧，並及早治療；將透過核心醫院、重點醫院、基層院所3層級兒童照護網絡，持續強化周產期與兒童急重症照護、初級照護與健康促進與人力培育等，一起守護兒童健康。（編輯：管中維）1141205