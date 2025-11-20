衛福部將2次組改 石崇良：整合長照及社家業務

（中央社記者曾以寧台北20日電）面對少子女化與高齡化，衛生福利部長石崇良今天表示，除了成立兒家署，也將整合長照與社家署業務，盼社家署新署長周道君以其醫政及法制經驗，在衛福部第2次組改擔任樞紐。

衛福部舉辦社會及家庭署新任署長布達暨宣誓典禮，由原代理署長周道君接任新任署長。

石崇良致詞表示，社家署在與最需要照顧的婦幼老殘、健保長照等體系有密切關連性，是衛福部的中樞，是國家照護體系中的骨幹。

石崇良指出，面對超高齡化社會與少子女化挑戰，除了改革健保，也將結合醫療與照護，醫政與社政也要並進，以「以人為本」的思維，維繫健康與社會穩定。

廣告 廣告

總統賴清德日前宣布，衛福部將成立兒少及家庭署。石崇良說，衛福部將進入第2次組改，隨著兒童業務獨立，相信未來對兒童照護能更全方位、深入及專業；屆時社會及家庭署也會進行變動，整合長照業務，盼讓長照業務進入整合時代。

石崇良表示，周道君有醫政與法規經驗，又協助推動長照2.0，展現卓越能力與行政領導力，帶領團隊穩健推動業務，過去約1年代理社家署長期間，也推出社會安全網、家庭支持及少年福利等政策，得到各界肯定。期待周道君未來能憑藉這些經歷，在第2次組改中，擔任重要角色與樞紐，建立更健全的社福體系。

周道君表示，除配合組改，社家署工作會有始有終，持續進行替代性照顧政策、兒童及少年福利與權益保障法，及身心障礙者權益保障法修法等工作，都會如期如質推動；老人方面，不論將智慧導入社區共生，或是協助社區據點重塑，都會努力一步步開展，盼讓據點不只針對老人，而是成為社區所有人的核心。

周道君說，社家署會努力在長官指導與帶領下，繼續走下去，希望洗掉網友說「高考考上的人最好不要填社家署」，讓更多人一起來努力向前，打造有溫暖有尊嚴的社會。（編輯：管中維）1141120