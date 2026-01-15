衛福部專案 春節就醫更暢通

今年春節連假長達九天，拜年聚餐容易過量飲食，可能胃腸不適、慢性病控制不良，加上流感疫情升溫等，為了確保就醫順暢，衛福部推動「春節整備專案」，也呼籲民眾在春節前記得回診、備藥、打疫苗、出現類流感症狀及早就醫用藥避免惡化；春節期間需就醫善用健保APP查詢看診，以及多利用醫院傳染病特別門診、假日輕急症中心（UCC），減少等待時間。

衛福部分析，春節急診就醫人次為平日一‧五至一‧七倍，以非重症為大宗，原因包含天冷、家庭團聚與聚餐等活動造成呼吸道傳染病、病毒性腸胃炎盛行，以及基層診所開診少導致求診人潮流向醫院、醫院因人員輪休關閉病床影響緊急住院需求患者入住作業。

為了確保民眾春節期間就醫順暢，衛福部從一月三十一日至三月一日推動春節整備專案，四大策略包含：

一、提早因應，設有急診監測七項指標強化調度，並請藥商提高季節性傳染病藥品安全庫存及供應量；二、患者分流，開設傳染病特別門診、UCC；三、擴充春節醫療量能，健保署投入十六億元提供醫療院所診察費、護理費、藥事服務費等加成獎勵，以鼓勵開診；四、強化區域聯防，透過中央、地方政府與醫療院所合作確保醫療網絡運作。

不過，用藥要注意交互作用，服用藥物時，避免與酒、咖啡等飲料一起服用；胃腸藥中的制酸劑成分，可能影響抗生素吸收，要間隔服用；感冒、流鼻水或過敏藥品常含有抗組織胺類成分，易有疲倦或嗜睡情況，建議避免開車外出，以免發生危險。

針對呼吸道及腸胃道等傳染病，政府獎勵急救責任醫院於初一（二月十七日）至初三（二月十九日）開設「傳染病特別門診」，有就診需要，可至醫院、疾管署及各衛生局網站查詢。除了醫療院所外，就醫也可利用台北、新北、桃園、台中、台南、高雄等地十三處UCC求診，開診科別包含內兒科、外（骨）科，春節九天連假提供七天服務（除夕（二月十六日）、初五（二月二十一日）未提供服務）。

衛福部提醒，民眾應落實勤洗手、注意飲食清潔及在人潮擁擠處戴口罩等個人衛生防護。若有發燒、咳嗽等類流感症狀，請戴口罩、儘速就醫及在家休息。