衛福部帶頭侵害人權？全教總：強制上傳「監管雲」恐讓嬰兒私密影像數位裸奔

圖：全教總召開記者會強烈反對衛福部強制托嬰中心上傳「監管雲」，恐讓嬰兒私密影像數位裸奔，侵害人權。（記者張添福攝）

今年12月初衛福部在托育專法的相關協商會議當中，幾乎已經確定要求托嬰中心將監視影像強制上傳到統一的雲端伺服器並保存30天(監管雲)。

台灣的托嬰中心早已立法強制裝設監視器，如今更要求強制上傳雲端保存畫面，同時賦予主管機關可以有「抽查」的權限，當看到有一些疑似不當的動作就直接進行介入。全教總對此強烈表達反對，並認為此舉將是罔顧幼兒的隱私權且侵害托育人員之人權。

全教總強調，嬰幼兒是社會中最脆弱的群體，他們無法為自己的隱私權發聲。在托嬰中心裡，尿布更換、安撫哭鬧、甚至只是午睡時的憨態，這些極度私密的瞬間，都將被記錄、上傳、並儲存在衛福部「統一」的雲端伺服器中。此外，在高互動的幼托現場，托育人員也會因為嬰幼兒拉扯導致衣衫不整，或因忙碌而儀容狼狽，這些涉及個人極度私密的形象畫面，卻都會遭攝錄甚至上傳監控，毫無個人隱私與專業自主可言。

廣告 廣告

這種未經當事人同意，無差別強制蒐集並上傳私密影像的手段，已嚴重違反憲法對隱私權的保障及國際人權標準。政府假借保護之名，行全面監控之實，是對基本人權的粗暴踐踏。

近期韓國爆發超過12萬支IP攝影機遭駭客入侵的重大資安事件，大量家庭、商店甚至連婦產科醫院等的私密影像被非法竊取、製成影片在網路上販售，震驚國際社會。韓國的慘痛教訓殷鑑不遠，證明了再嚴密的系統都可能存在漏洞。

全教總質疑，當連一般民用、商用、醫院等的監視系統都無法倖免於難，衛福部是哪來的勇氣，能確保這個「集中全國嬰幼兒」最私密畫面的「監管雲」，不會成為駭客覬覦的下一個目標？一旦資料庫遭入侵，後果不堪設想。嬰幼兒更換尿布、哭鬧、午睡等極度私密的瞬間，將淪為可被竊取、販售、永久流傳的商品，為他們的人生烙下不可抹滅的數位傷痕。

托育人員代表萱萱老師痛心表示，政府強制推動影像上傳雲端，形同將合法工作的照顧者預設為罪犯，嚴重踐踏職業尊嚴。雲端監控讓陌生視線隨時介入，不僅日常照顧動作恐遭過度解讀，幼兒如更換尿布等私密畫面更有外流風險，嚴重侵犯隱私。她呼籲政府應正視基層心聲，保障托育人員的隱私權與人權，勿以監控手段製造職場恐慌，還給專業工作者應有的尊重。

全教總必須指出，台灣的托育人員早已在「強制裝設監視器」的法令下工作，一舉一動都被記錄，毫無個人隱私與專業自主可言。如今，政府更變本加厲，要求將這些影像「強制上傳雲端」，這無疑是將托育人員的個人肖像與工作紀錄，完全暴露在不可預測的資安風險之中，甚至還授予「抽查」的權力，等同就是把托育人員完全當作潛在的犯罪者，更是採取「有罪推定」，形成「職場監控」與「雲端暴露」的雙重壓迫。

此舉已在托育現場引發恐慌與寒蟬效應，嚴重打擊工作士氣，更加劇了早已嚴峻的人力缺口。當一個職業的專業不被尊重，隱私飽受威脅，每天提心吊膽，試問還有誰願意投入這個行業？衛福部與立法院的政策正在親手摧毀台灣的托育根基。

台北市教保人員協會暨全國教保產業工會陳亮吟表示，政府近年強化托嬰監視法規，兒虐卻未減，近期推動「監管雲」更引發基層反彈。陳亮吟指出，全國教保產業工會工會調查顯示逾九成托育人員感到隱私受損、壓力倍增，恐加劇離職。政府忽視低薪、高工時等結構性困境，僅以監控虛應民怨。本會呼籲，應提升公共化、改善勞動條件並加強親師溝通，才是預防兒虐根本之道，過度監控只會讓缺工雪上加霜。

全教總主張，真正的托育安全網，應建立在「親師互信」與「關係連結」之上，而非雲端監控。政府強推監管雲，是試圖用科技手段掩蓋制度上的怠惰，將托育場域異化為彼此防備的監獄。我們認為，更積極的做法應是推動托育現場的制度透明化，建立家長與托育人員的「共育夥伴關係」。

透過開放的溝通機制、定期的照護對話與參與，讓家長能實質理解托育過程，讓托育人員的專業被看見。唯有拉近人與人的距離，強化托育場域的情感連結與開放性，才能真正化解焦慮，給孩子一個充滿信任而非充滿鏡頭的成長環境。

全教總呼籲衛福部與立法院應正視韓國資安災難的警訊，撤回強制影像上傳「監管雲」的規劃。請停止將托育人員當作潛在罪犯，並正視此政策對師生隱私人權的雙重侵害。我們期盼政府與托育現場進行真誠對話，共同尋求提升托育品質的根本之道，而非創造一個讓孩子、家長與老師三方皆輸的監控地獄。