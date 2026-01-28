衛福部建高算力中心！推聯邦學習平台守護醫療隱私（示意圖:shutterstock/達志）

我國逐步導入智慧醫療，衛福部長石崇良指出，衛福部113年起建立「高算力中心」，將AI應用於智慧客服、審查及行政作業，並同步推動「聯邦學習平台」，讓醫院資料能在地完成訓練與驗證，確保病人隱私安全，目前已有16家醫院參與，未來將擴及全台451家醫療院所，今日也正式與泰國啟動驗證合作，奠定我國智慧醫療國際基礎。

衛福部今（28）舉辦「AI算力中心暨跨國聯邦學習平台」成果發表會。衛福部長石崇良說，AI逐漸融入醫院臨床看診、護理紀錄撰寫、提升公部門行政效率等，兩大關鍵在於「算力」及「資安」，同時「主權」概念也很重要。

因此，衛福部113年起發展自己的「高算力中心」，確保公務資料中高機密資料不外洩，石崇良說，目前已導入智慧客服、長照智慧審查、公文抓錯及潤稿等，未來也想把這些分享給醫院運用。

石崇良說明，衛福部也同時推動「聯邦學習機制」，雖然有健保大數據，但那只是醫院資料的一小部分，更多的是電子病歷，但因涉及病人，必須兼顧個資隱私保護，不可能將病歷全部集中在一處，因此展開「聯邦學習平台」。

石崇良解釋，「聯邦學習」概念類似國家考試，全國考題相同但考生不必在同一個地方考試，而是四散各考場。衛福部也建立統一AI模型，讓各醫院資料不需離開院內，即可完成跨院、跨機構的模型訓練與驗證，確保資訊安全。

石崇良說，過去中榮、三總、亞東、高長4家驗證中心，率先展開聯邦學習驗證，如今已整合16家醫院，建構全國性聯邦學習平台，接下來希望近100家區域、451家醫院，都可以依此模式進行驗證。

此外，平台也促成台灣與泰國間的跨國驗證合作，與泰國瑪希敦大學跨國聯邦學習機制，台灣智慧醫療產品未來可於東協市場進行驗證、落地，東協及泰國的優秀AI模型也可在台灣完成臨床驗證。今日瑪希敦大學副校長也親自來台，展示乳房攝影與肺結核 X 光影像AI自動監測模型。

衛福部資訊處長李建璋表示，今日發表會具3項意義，衛福部成功建置高效能運算與資料中心，確保人工智慧模型訓練與應用，能兼顧隱私與個資安全；完成全國性聯邦學習平台，讓智慧醫療模型得以進行跨院、跨層級驗證，確保公平性與普及性；結合高效能運算與聯邦學習，跨出國際合作的第一步。

