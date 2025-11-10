衛福部急診新政惹議！醫師：改名字就能解決等待問題？

衛福部為解決國內急診壅塞問題，計畫將急診留觀床改為「short stay unit」（短期停留單位），引發醫界質疑。胸腔科醫師蘇一峰直言，此舉只是讓病人「在急診住院」，並諷刺衛福部是「大天才」。

台灣「醫療地獄」的情況仍未解決。（圖／中天新聞）

衛福部長石崇良表示，解決急診壅塞問題需從院前分流做起，包括鼓勵基層假日開診及落實家醫計畫。他指出，目前已將急診留觀護理費提高到急性一般住院的九成，接下來希望將「observation unit」（觀察單位）改為「short stay unit」（短期停留單位）。

石崇良強調，此計畫目的是讓急診不僅是觀察，更要進行治療，且必須提供獨立空間而非走廊。他解釋，過去急診觀察床主要用於最後診斷、等待住院或轉院，但未來的短期停留單位將可處理需住院1至2天的肺炎病人，讓他們在此接受抗生素治療，病情控制後再轉至在宅急症照護或門診靜脈注射抗生素(OPAT)。此外，病患也可在此接受化療，或進行外傷、輕微腦震盪的觀察。

衛福部長石崇良。（圖／中天新聞）

對此政策，蘇一峰在社群媒體發文批評：「衛福部這次真的大天才了！急診一大堆病人沒辦法住院，直接把急診躺床變成病床區就解決了！秒變成0人等待住院！」他質疑此舉只是換湯不換藥，「以後就沒有等住院的病人了，全部都在急診住院了！」

網友對此議題反應不一，有人擔憂保險理賠問題：「之前在急診等病床，保險都說沒辦理住院不理賠」；也有人質疑此政策可能增加急診室離職率。更有網友指出：「好像換了個名詞，事情就解決了」、「換湯不換藥啊，空間、人、藥物等還是照舊，只是名目換了而已，一個既介於急診跟住院，既不屬於急診又不屬於住院的神奇空間」。

衛福部除了推動短期停留單位外，也同步擴大在宅急症照護計畫、推動門診靜脈注射抗生素及設置UCC等措施，希望能全面緩解醫院待床壓力，改善急診壅塞問題。

