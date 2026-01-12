衛福部憂「台灣未來帳戶」造成資源排擠 綠委批條文矛盾多但「儲蓄轉投資」不該否定

立委王育敏強調，面對10年間每年新生兒數量砍半的速度下，若政府以慢慢加碼1.0、2.0的步調處理恐怕來不及，應該提出更宏觀具前瞻性的政策，而非保守再保守。（圖片來源／國會頻道）

立法院社會福利及衛生環境委員會、財政委員會今（12）日聯席審查在野黨提出的《台灣未來帳戶特別條例草案》。衛福部長石崇良於會前受訪表示，政府一定會盡力照顧兒童，但公共資源有限、政策彼此存在排擠效應，若採「普惠式」發放，恐在財務與資源配置上排擠更需要優先照顧的族群。

藍白版本草案規劃適用設籍台灣的0至12歲孩童、約226萬人，政府擬為每名孩童先存入5萬元啟動金、其後每年再存1萬元；第一階段試辦13年，家長亦可相對提撥；帳戶所有權屬孩童本人，運作方式比照勞退新制個人帳戶。

衛福部：普惠式恐排擠弱勢照顧資源，盼通盤討論

石崇良指出，兒童是國家未來，相關政策「都可以討論」，但每一項政策都是選擇，必須評估排擠效果。

他說明，尤其台灣已進入超高齡社會，政府正希望擴大照顧更多弱勢族群；若將大量資源集中於未來帳戶，可能排擠更急迫的照顧需求，呼籲審慎、廣泛討論。

石崇良並提到，衛福部自2017年起推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，主要針對低收入與中低收入家庭採相對（對提）方式挹注，協助孩子成年後累積「第一桶金」，既有制度如何精進可再討論，但普惠式新制仍須審慎評估其財政與資源配置影響。

石崇良因另有要務，因此前半場由衛福部次長呂建德備詢。立委林德福指出，台灣未來帳戶特別條例草案，不僅可減緩父母養育負擔，更可給18歲青年第一桶金面對未來挑戰，立意良善，包含加拿大、英國、美國等歐美主要國家也都有類似方案可給予台灣參考。

呂建德則回應，少子化的確要嚴肅面對，但他也指出，英國案例於2005年出現問題，並在2011年停辦，主要問題有二，第一點財源必須先確定；第二，不希望倉促上路，出現如英國一樣斷炊情形，希望能有更多配套。

呂建德表示，少子女化據負責成因，因此需要多元對策，其中又有3個重點，性別平等、家庭工作平等、公托托育，最後才是育兒補貼，而少子女化計畫從2018年開始執行，如今也推出2.0版本已送至大院。

他認為，以目前未來帳戶草案來看，恐怕會有偏食問題，政策就是選擇，今天選擇A、就會排擠到B。

英國2005年推動兒童信託基金（CTF），但2010年後在財政緊縮下逐步停止政府撥款，並於2011年終止新生兒適用，改以不含政府撥款的Junior ISA取代，同時也因成效與執行面（如民眾認知與取得）引發檢討。

綠委批草案多處矛盾，但「儲蓄轉投資」概念不該抹煞

立委郭國文則在質詢時指出，在野黨提出的「未來帳戶」（TFA）草案在條文設計上出現多處矛盾。首先，草案第3條將金額直接寫入「定義」條款，立法技術上令人費解；且第3條又規定自存款每年上限10萬元、企業每年5萬元，但第12條卻要求主管機關每年公告調整金額，究竟是「10萬元受限」還是「可由主管機關調整」，前後互相牴觸。

郭國文也質疑，第18條說明疑似參照美國「川普帳戶」的設計，但所稱「合格投資標的」定義不清，且美國與台灣資本市場規模差異甚大，標準未必能直接移植；同時草案限制基金費用不得高於0.1%，他認為，以台灣實務而言幾乎不存在符合條件的基金或ETF代操費率，市場上甚至可達1%，在現有市場結構下難以落地。

不過，郭國文也強調不宜全盤否定藍白版本，因其試圖把既有兒少帳戶從「儲蓄」擴充到「投資」，並把一次性存量思維延伸到更具成長性的運用模式，反映現行制度在適用對象、資金運用與是否「保底」等限制。

他並以衛福部既有方案試算表示，若以每月最高1,250元、18年累計僅約54萬元，加上CPI因素恐面臨實質貶值，難以回應少子化政策目標；因此主張應以更開放的架構照顧「全民兒童」，弱勢家庭則可透過政府加碼補助來保障，例如一般家庭提撥1,200元、弱勢家庭2,400元，以「保弱勢、不排富」方式兼顧公平與普及。

郭也建議管理機制不必侷限由衛福部主導，可從經管角度成立審議委員會，負責排除反向ETF、過度槓桿等不適當標的，並納入「保本」設計，除基本利率外再加計CPI年增率以對抗通膨；在財務面，他估算若採其兼顧儲蓄與投資的「專戶」模式，年度經費可望較在野版概估上千億元大幅下降至約279億元。

(原始連結)





