衛福部成立兒少及家庭支持署 呂建德：力爭2026年正式掛牌運作

衛生福利部今日宣布重大組織改革進展，將成立「兒少及家庭支持署（兒家署）」，進一步強化兒童照護與福利措施。衛福部次長呂建德表示，相關組織法修法草案已送行政院審議，預計明年送立法院審查，力爭2026年正式掛牌運作。

呂建德出席立法院衛環委員會時指出，賴清德總統、行政院長卓榮泰等領導高層均高度關注兒家署設置進度。衛福部已將「衛福部組織法」修法草案送入行政院，目標在明年將草案提送立法院，並讓兒家署在2026年正式掛牌運作，以回應社會各界對兒少專責機構的期待。

呂建德強調，本次兒福部第二次組織改造不僅增設兒家署，也將整合現有司署進行組織改造，提升行政效能並符合社會需要。衛福部長石崇良日前表示，將整合長照與社家署業務，由新任社家署署長周道君善用其醫政及法制經驗，在此次組改中擔任關鍵樞紐角色。

兒家署成立後，將與相關單位共同處置青少年網路成癮等問題。呂建德指出，網路成癮與過度暴露是全球兒少族群面臨的重要問題，可能衍生精神健康相關議題。他舉例澳洲已明定16歲以下禁止使用社群網路，衛福部也將基於兒少最佳利益原則，進行最妥適的處置。待兒家署成立，將與國家通訊傳播委員會（NCC）等相關組織共同討論，研議最佳因應作為。

與此同時，衛福部也推進長照政策升級。明年元旦「長照3.0」即將上路，將全年齡失智者納入給付範圍。呂建德表示，新版長照政策將推出「失智症防治照護政策綱領3.0」專章，重點涵蓋失智照護資源布建、因應不同失智程度的適切照護、年輕型失智症的多元照護方案，以及失智專業人才培訓等。

長照3.0將依病程分級提供服務。極輕度與輕度且具行動能力者，可至失智據點；如有BPSD（行為心理症狀）者，可至權責型失智據點；符合長照需要等級者，可使用居家或社區式照顧服務；需24小時密集照顧者，可至失智團屋或住宿式機構失智專區。

呂建德特別強調，對青年失智者而言，保護其就業權至關重要。衛福部將與勞動部密切合作，在患者確診後進行職務再調整與再設計，提供個案協助。國健署也將持續提高年輕人對失智症的自我認識與警覺。

