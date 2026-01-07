衛福部打臉行政院！石崇良：確實沒有成立少子女化對策辦公室

民眾黨主席黃國昌日前表示，過去前總統蔡英文、衛福部前部長陳時中向國人聲稱，台灣已成立「少子女化辦公室」，要全力搶救人口國安危機，7年來總計砸下4000多億。但民眾黨立院黨團發現，行政院「從未成立」少子女化辦公室，由黃國昌揭露後，行政院發言人李慧芝則隨即回擊「2017年就成立」，不過7日衛環委員會質詢中，衛福部長石崇良則表示「確實沒有成立少子女化辦公室」。

114年12月25日黃國昌與國民黨主席鄭麗文會面，並且宣布推動「台灣未來帳戶（TFA）」政策。黃國昌表示，民進黨上任時曾跟國人說少子女化是國安危機，要成立少子女化辦公室，但當他準備相關政策研議時， 要求行政院、衛福部把少子女化辦公室資料交出來，衛福部終於說了大實話，「少子女化辦公室根本從沒成立過。」

不過當時行政院發言人李慧芝隨即回應，表示衛福部在2017年就成立任務編組性質的「少子女化對策辦公室」，2018年則進一步拉高層級，由行政院主導提出少子女化對策計畫。

衛福部長石崇良7日進入立法院衛環委員會接受質詢，會中黃國昌再度詢問石崇良，是否有成立少子女化辦公室？石也直言「我們確實沒有成立這個少子女化對策辦公室。」黃則再追問為什麼行政院會說有？石則稱如果是在政院層級，確實有「少子女化對策計畫」。

黃國昌則強調，行政院當時是稱「衛福部有成立少子女化辦公室」，究竟有沒有，為何兩造說法不一致？究竟106年4月12日有沒有成立少子女化辦公室？石崇良則再度強調，在他的印象裡面沒有成立這個，在署和部的時代都沒有。對此黃國昌則要求衛福部在今日下班前，能夠正式透過公文回函給他，說從來沒有成立過少子女化辦公室，石崇良也允諾，並重申確實沒成立過。

