衛福部打臉行政院！ 石崇良：確實沒有成立少子女化辦公室

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

台灣少子化問題已是國安危機，然而民眾黨立委黃國昌先前質疑中央未曾設立「少子女化辦公室」，行政院稱2017年在衛福部就已成立少子女化辦公室。然而衛福部長石崇良今（7）日在立院備詢時親自回復，確實沒有成立少子女化對策辦公室；民眾黨立委黃國昌痛批，衛福部公然打臉行政院說謊。

衛福部長石崇良今（7）日在立院備詢時親自回復，確實沒有成立少子女化對策辦公室。（圖／記者盧逸峰攝）

黃國昌質詢時指出，他之前曾指出「少子女化辦公室是騙局一場」，結果行政院發言人李慧芝稱衛福部有成立，而且民眾黨團事前已經向衛福部索取少子女化辦公室成立相關資料，衛福部都不交，讓他很不滿。

石崇良坦言，確實沒有成立少子女化對策辦公室；黃國昌進一步質疑，那為什麼行政院說有？石崇良則回應，在行政院層級的話，他們有少子女化對策計畫；黃國昌痛批，行政院稱「衛福部有成立少子女化辦公室」，怎麼說詞上面下面不一樣？

黃國昌再問石崇良，到底有沒有成立？石崇良重申，在署和部的時代都沒有。黃國昌同時要求，衛福部下班前正式回函給他，石崇良則回應沒有問題。



