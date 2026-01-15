衛福部投16億加強春節醫療整備 8成獎勵金發第一線人員

農曆春節將至，為因應過往春節急診人次較多特性，衛福部今年將投入16億元落實「115年春節醫療量能整備專案」，除提早盤點各院開診情形、輕重症患者分流，也擴充醫療量能，春節期間診察費與護理費100％加成，且要求8成獎勵金發予第一線工作人員，實質感謝醫護。

衛福部指出，農曆春節將至，衛生福利部為確保連假期間民眾就醫權益與醫療量能平穩，正式啟動「115年春節醫療量能整備專案」。針對歷年春節急診人次為平時1.5至1.7倍之特性，衛福部今年投入約16億元經費，推動四大策略，力求達成「重症不漏接、輕症有分流、醫護有獎勵」之目標。

衛福部表示，四大核心策略，構築堅實醫療防線，一、提早因應，提早盤點各院開診情形，並自1月12日起新增監控全國急救責任醫院7項醫療量能指標，由各地方衛生局落實督導，確保即時掌握變動。

二、患者分流，鼓勵醫院於大年初一至初三開設「傳染病特別門診」；六都13處「假日輕急症中心(UCC)」春節不打烊，提供輕症民眾就醫，避免急診壅塞。

三、擴充醫療量能，春節期間診察費與護理費100％加成，並規定8成獎勵金發予第一線工作人員，實質感謝醫護辛勞。四、強化區域聯防，透過衛福部、地方衛生局及各區域緊急醫療應變中心(REMOC)及轉診網絡緊密聯繫，必要時啟動跨區協調與轉診分流。

衛福部提醒，春節期間若有就醫需求，民眾可多利用「全民健保行動快易通」APP查詢鄰近診所或UCC中心開診資訊，將急診資源留給急重症病患；慢性病連續處方箋給藥用罄日介於春節期間者，可提前自1月31日起回診，由醫師處方給藥或預領下個月（次）用藥。

由於過去時常發生春節診察費、護理費加成出現延遲領取、醫院有其他分配的狀況，衛福部次長林靜儀指出，後續將有監督機制，若醫院未照標準發放，會有相關處理措施，相信醫療機構都很清楚，醫療人員是醫療服務的重要關鍵，若沒有人員願意參與工作，量能會開不出來，相信各機構都會配合衛福部的要求。

