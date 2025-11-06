衛福部拋股利年逾2萬就要繳補充保費！周玉蔻轟得罪年輕存股族：友人問我「民進黨嫌票太多了嗎？」

衛福部長石崇良拋出二代健保補充保費三大變革，包含利息、股利收入1年內累計逾2萬，就需收取2.11％的補充保費，引發存股族哀嚎。資深媒體人周玉蔻今（6）日怒批，科技執法已經讓民怨滿天飛，現在又得罪年輕世代，友人問他「民進黨是嫌票太多了嗎？」

健保為了開源，衛福部長石崇良日前接受專訪時拋出「補充保費」收取將有3大變革，將對利息、股利與租金3項目的補充保費改為年度結算制，「只要利息、股利等收入1年內累計逾2萬，就需收取2.11％的補充保費」，消息曝光以後，許多存股族的股民崩潰哀號。

周玉蔻今日在臉書發文表示，科技執法全台都是，機車族、通勤開車上班族已經基層民怨滿天飛了，「昨天又冒出了個天兵衞福部所謂二代健保新措施，得罪存股族年輕世代！」

周玉蔻嘆道，有友人問她「民進黨是嫌票太多了嗎？」

（圖片來源：網路、周玉蔻臉書）

