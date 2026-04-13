衛福部拚電子病歷117年全台互通

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衛福部推動整合醫療資訊系統，訂117年底前完成所有醫院與診所資訊互通，民眾轉院看診不必再重複不必要的檢查。

（記者傅希堯攝）

記者傅希堯∕台北報導

強化醫療機構交換病人資料，導入FHIR標準，衛福部今年拚將全台醫學中心電子病歷互通，區域醫院明年必須加入系統，衛生所與診所在後年也要完成資訊系統升級。

衛福部次長莊人祥指出，齊一醫療數位資訊格式，是衛福部的既定政策，希望透過FHIR標準完成數位基礎建設，未來民眾於不同醫療院所就醫時，相關健康資料可在授權下即時串接，不必重複攜帶紙本病歷或進行不必要的重複檢查，醫師亦可更快速掌握患者病史、用藥紀錄等，提升診療效率與品質。

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莊人祥表示，現階段透過健保制度加以鼓勵，促使醫療院所配合推動，較單純以立法強制更具成效，立法處罰恐增加醫療機構壓力，不利初期推展。

衛福部資訊處長李建璋指出，衛福部次世代數位醫療平台是為期4年的計畫，前2年主要用於制定FHIR標準與相關流程；去年已完成馬偕醫院、台中中山醫院與長庚醫院的電子病歷試驗性互通，今年的目標是將全台所有醫學中心的電子病歷完成串接，116年則計畫實現區域與地區醫院的同步互通，117年則將衛生所與診所等所有醫療院所納入電子病歷互通範圍。

李建璋指出，WWW系統齊一網路格式，而FHIR就像是電子病歷的WWW，在FHIR平台讓資料高互通性優勢，也是世界通用新一代國際醫療資料交換標準，當醫療資訊由封閉系統邁向跨院、跨系統互通整合，未來民眾於不同醫療院所就醫時，相關健康資料可在授權下即時串接，不必重複攜帶紙本病歷或進行不必要的重複檢查，醫師也可更快速掌握患者病史、用藥紀錄等，提升診療效率與品質。

李建璋指出，架構在FHIR醫療數位資料系統上之應用程式，如同智慧型手機下載App，可實現即插即用，有助於優質應用快速擴散至各級醫療機構。當台灣醫療軟體全面符合國際FHIR標準，未來更可將智慧醫療解決方案推向國際市場。