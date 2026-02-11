衛福部挹注16億鼓勵春節開診 除夕至初三醫院開診率估達60%

衛福部統計，春節期間急診就醫人次大約是平日的1.5至1.7倍，因應長假就醫需求，衛福部今年擴大春節值班獎勵措施、投入16億元，目前除夕至初三醫院開診率已達6成，較往年平均提升大概12％-26％。

今年農曆春節將至，這回春節假期長達9天，為了確保民眾醫療照護需求，健保署透過春節獎勵方案，要挹注約16億元，來鼓勵醫療院所在春節期間繼續提供醫療服務。

經過統計，今年春節醫療院所、藥局開診情況都有明顯較往年增加，醫院的開診率從除夕到初三有多達6成左右，較往年平均提升大概12％-26％；初五收假前夕的量能更是倍增，醫院的開診率增加到76％，來確保民眾可以到醫院進行就醫。

不過診所的開診率就沒那麼高，診所大概是不到一成，外界推測可能是因人力考量的關係；社區藥局的每日開診率大概介於三成到六成左右，要確保民眾在春節用藥不中斷。

健保署也提醒，春節期間若想查詢特別的醫療院所或是藥局有提供服務，可以下載全民健保行動快易通的健康存摺APP來進入查詢。也希望透過加碼16億，提供在過年假期開診的醫療院所，還有醫療服務人員更高額補助來增加誘因，舒緩春節期間急診就醫人潮。

台北／楊祥瑜 責任編輯／施佳宜

