衛福部推動組織調整 落實「健康臺灣」願景

記者郭曉蓓／臺北報導

衛生福利部今（11）日在行政院會陳報「衛生福利部組織調整規劃」指出，衛生福利部推動組織調整，規劃成立「兒少及家庭支持署」守護兒少健康成長；同時整併長照、社會發展業務，升級為「長期照顧及社會發展署」，另此次組織調整也同步成立「國家醫療科技評估中心」及「國家中醫研究院」兩個行政法人，以落實「健康臺灣」願景，保障國人照顧及發展需求。

衛福部說明，此次組織調整中，成立「兒少及家庭支持署」專責機關是一大重點，整合兒少健康與福利業務，涵蓋預防保健、早期療育，到托嬰托育、福利與保護等，建立完整的兒少支持體系，並強化家庭支持功能與韌性。

衛福部表示，隨著超高齡社會來臨，為了精進照顧服務，設立「長期照顧及社會發展署」，整合長照、老人、身心障礙者及婦女福利政策、國民年金相關服務，優化不同失能需求的服務，同時促進婦女發展與權益，提升整體社會韌性與永續發展的能力。

此外，增設「國家醫療科技評估中心」行政法人，促進新藥、新醫療科技的決策效率與執行能力，加速民眾取得最新治療，減輕疾病負擔；以及國家中醫藥研究所轉成「國家中醫研究院」行政法人，經由整合資源，發展屬於臺灣特色的中醫藥實證醫學與產學模式。

衛福部表示，此次組織調整後，在兒童照護方面，將完善前端預防、中段輔導到後端照顧之組織結構，確保服務連續性；在長者照顧方面，服務將更加多元與順暢；行政法人的設立則將提高用人彈性，吸引醫療科技評估及中醫研究的專業人才。政府期望為國人提供從出生至終老的全方位健康福祉保障，實現「健康臺灣」的願景，呼籲全國各界共同支持。

行政院副院長鄭麗君聽取報告後表示，為因應社會變遷造成結構轉變，以及兒少、高齡、身心障礙者與婦女相關照顧與發展需求，同時落實總統賴清德「健康臺灣」施政目標，並回應社會期待，衛福部推動組織調整，成立「兒少及家庭支持署」及「長期照顧及社會發展署」，以達成施政總體願景。

鄭麗君表示，未來將由「中央健康保險署」整併健保政策規劃與執行量能，強化政策一致性，提升健保制度整體效能與永續能力。另此次組織調整也同步成立「國家醫療科技評估中心」及「國家中醫研究院」兩個行政法人，以因應業務需求提升公共服務，並加入組織運作。同時，此次調整也強化衛福部法制、國際合作及附屬機構管理架構，使衛福部具備面對未來10年挑戰所需的組織韌性。

衛福部今日在行政院會後記者會上，說明衛福部推動組織調整，規劃成立「兒少及家庭支持署」及「長期照顧及社會發展署」 。（記者郭曉蓓攝）