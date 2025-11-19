衛福部推動臺灣邁向國際 智慧醫療人才新生態

為了推動臺灣智慧醫療邁向國際，衛生福利部於今天（19日）舉辦「臺灣智慧醫療學校暨醫療資訊長臺美聯合培訓啟動大會」，會中宣布啟動全國首創「臺灣智慧醫療學校」及「醫療資訊長（CMIO）臺美聯合培訓計畫」，雙方正式展開智慧醫療與高階醫療資訊人才培育的戰略合作，並開啟臺灣醫療數位轉型的新篇章。

衛福部資訊處處長李建璋表示，全球醫療正從傳統照護走向以資料為核心的智慧決策新時代，臺灣在醫療品質與公共衛生資訊整合方面具備堅實基礎，未來將透過跨國協作與高階人才培育，建立能夠連結臨床、資料與科技的智慧醫療生態系，推動醫療品質全面升級，這將是臺灣醫療體系邁向全球領先的重要里程碑。

廣告 廣告

「臺灣智慧醫療學校」為國內首創智慧醫療教育與培訓平臺，整合線上學習、AI互動測驗與數位認證機制，課程涵蓋醫療資訊安全、醫療大數據、醫療AI與醫療資訊管理四大核心領域，結合國內外專家師資共同授課，並提供實務演練與國際研修機會，以強化專業人員的智慧醫療應用能力，成為推動臺灣智慧醫療人才培育與跨界交流的重要基地。

「醫療資訊長臺美聯合培訓計畫」將作為智慧醫療領導人才養成的關鍵推手，獲選參與者除接受專業課程訓練外，也可獲衛福部補助赴海外進行為期六個月的進階實務訓練，返國後推動落地方案，促進臨床與資訊應用的整合，實質提升醫療品質與效率。

李建璋處長強調，藉由智慧醫療教育平臺啟動與醫療資訊長培訓招生說明，將作為臺灣推動智慧醫療與國際人才培育的新起點。