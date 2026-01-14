衛福部推動「主權雲」8大方針 健保資料防駭升級

衛福部今正式推動「主權雲」並擬定8大指導方針，期望強化數位建設同時兼顧系統韌性及資訊安全。（李念庭攝）

醫療資訊發展進入大數據時代，近年醫療資訊建設朝「雲端化」發展，但民眾資安、駭客攻擊、資訊運用問題，一直是重大瓶頸。衛福部長石崇良指出，「健保資料幾乎每天都有駭客要入侵」，衛福部今正式推動「主權雲」並擬定8大指導方針，期望強化數位建設同時兼顧系統韌性及資訊安全。

石崇良致詞表示，我國65歲以上人口已超過465萬人，正式邁入超高齡社會。照護需求逐漸上升，加上少子女化、人口集中都會區等挑戰，未來勢必得朝健康促進、分散式照顧、論質計酬支付、數位建設4大方向努力。

不論是健保或長照支付模式，都要導向論質計酬，照護也要從醫院回歸到社區、家庭。石崇良說，要達成這些目標，最重要的基礎是「數位建設」，必須有豐富大數據，才能個人化設計健康促進、發展遠距照護、科技協助等。

石崇良指出，全民健保長期收集國民健康歷程，為了讓健保資料進一步應用，這幾年衛福部致力資訊升級，如成立次世代醫療資訊平台，串連醫療系統，基層也推動資訊系統「雲端化」，讓資訊互通更有效率、資安更確保、彈性更大。

不過，雲端轉型過程需要擬定原則。衛福部資訊處長李建璋擬定「主權雲」8大方針，包括全程加密、用途限制、不可逆刪除、數據在地、人員主權、法治優先、數位韌性、透明稽核，規範跨國業者進入台灣政府服務市場的技術門檻。

石崇良說明，這些方針不外乎是「信任、主權、韌性」3大原則，資料必須加密、限制用途、不二次使用，使用完必須徹底刪除；系統要設在境內、我國國籍優先、必須符合我國法規；也要確保遭遇資安攻擊或區域性災難時，醫療系統能零中斷運作，並確保操作記錄透明可被稽核。

「健保資料幾乎每天都有駭客要入侵」，石崇良表示，韌性的表現，就是要能因應突發狀況，維持體系正常運作，希望訂定原則後，透過台灣2大強項「醫療」與「資訊科技」，強強相加，創造另一個驕傲。

李建璋說，衛福部每天處理數百萬筆處方箋、健保紀錄及高度敏感臨床資料，這些數據不僅是資訊，更是2300萬國民的「數位DNA」，資訊處首要任務，是確保使用科技時不失去對數據的保護，8大方針將和業者、法律倫理先進共同討論，作為未來衛福部雲端服務採購的共同規範架構，建立以台灣為中心的雲端數位主權堡壘。

