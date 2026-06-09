衛福部推國藥國造「盤點60項關鍵藥品」 年底推藥品韌性專法、基金

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衛福部長石崇良表示，目前盤點60多項關鍵藥品。游騰傑攝



面對全球藥品供應鏈不穩與缺藥風險，政府啟動「國家藥品韌性準備計畫」。衛福部長石崇良表示，將透過「國藥國造、國藥國用、智慧調度、法規調適、國際合作」五大策略，目前已經盤點出60多項關鍵藥物，將優先推動在地製造，並研擬藥品韌性專法及專責基金，全面提升台灣藥品供應安全。

為強化我國藥品供應安全與因應全球缺藥風險，政府正式啟動「國家藥品韌性準備計畫」。石崇良表示，行政院去年已核定總經費240億元、為期4年的國家藥品韌性計畫，雖然預算在立法院尚未完成審查，但本會期已同意部分先行動支，因此正式成立「藥品韌性推動委員會」，並召開首次啟動會議，未來將透過五大策略全面提升國內藥品供應韌性。

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石崇良指出，藥品韌性計畫涵蓋「國藥國造」、「國藥國用」、「智慧調度」、「法規調適」及「國際合作」五大策略，並成立五個工作小組推動相關工作，每季召開會議追蹤進度。

其中，第一項重點為「國藥國造」。衛福部已從食藥署盤點的500多項基礎藥品中，依據供應風險、臨床重要性及市場集中度等條件，初步篩選出60多項關鍵藥物，優先推動國內製造。

石崇良表示，這些藥品多屬國人常用的高血壓、糖尿病等慢性病用藥，沒有藥證或是長期仰賴專案進口的藥品，例如治療梅毒等感染症的重要抗生素盤尼西林G（Penicillin G），以及兒童特殊劑型藥品等。未來將由經濟部協助業者投入在地生產，並提供相關資源與補助。

至於第二項策略「國藥國用」，則聚焦於健保藥價制度改革。石崇良指出，即使藥品成功國產化，若醫療端未優先使用，或藥價無法維持合理利潤，仍可能面臨停產風險。因此將在暫停藥價調查期間，重新檢討健保藥價政策、藥價調整機制及藥價差制度，確保關鍵藥品能穩定供應。

他舉例，若出現缺藥風險或供應不穩情況，將研議限縮藥價差，廠商有比較大的利潤空間，可以持續供應藥物，或是國外的原物料上漲了，若要調藥價又比較慢，因此也將會從藥價差先限縮，藥廠可以馬上因應。

第三項策略則是建立「智慧調度與預警系統」。石崇良表示，有些藥涉及到分配的問題，因此有些藥物平常供給就比較緊，若再遇到分配又失靈的話，就會造成更嚴重的短缺，包含囤藥。未來將整合製造端、進口端、醫療端及申報端資料，導入AI分析與預警機制，提前掌握供需變化，降低缺藥風險。

第四項為法規調適。石崇良指出，許多老藥因年代久遠，無法取得完整原始試驗資料，即使國內具備生產能力，也難以取得藥證。例如盤尼西林G長年仰賴專案進口，主因就是無法符合現行藥證申請要求。因此，衛福部正研議建立特殊審查機制，同時推動藥品韌性專法，突破現行法規限制。他透露，政府也在討論設立專責基金，支應關鍵藥品儲備成本與過期報廢損失，希望年底前提出專法草案。

最後，第五項策略為國際合作。石崇良強調，沒有任何國家能完全自行生產所有關鍵藥品與原料藥，因此必須建立區域性及友好國家合作機制，透過供應鏈互補與資源共享，提升整體藥品供應安全。

石崇良表示，政府近年積極推動缺藥管理措施，今年缺藥通報案件已較過去下降，未來希望透過五大策略全面建構藥品供應韌性，讓民眾用藥更安心，也讓醫療體系更有能力因應全球供應鏈變動及突發事件。

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