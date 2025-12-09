衛福部推進長照3.0 金顧獎 表揚26績優長照人員

衛福部自10萬名照服人員中選出26位績效卓著者頒予金顧獎，獲獎者雖有自不同背景，但都是台灣長照體系溫暖力量。（衛福部提供）

記者傅希堯∕台北報導

衛福部9日頒發26位績優長照人員「金顧獎」，衛福部長石崇良指出，如果沒有這些第一線照服人員，就不可能有長照2.0的成果，更不可能再推進到長照3.0，未來會加強社區照護資源的連結，導入科技輔具與協助，降低整體長照負擔。

行政院副院長鄭麗君指出，目前台灣地區照服人員共有10萬人，向從中選出獲獎的26位績優人員表示敬意。鄭麗君表示，我國將在明年正式啟動長照3.0計畫，強化人力專業發展與導入智慧照顧是兩大目標，期盼透過科技與專業的雙重銜接，不減輕第一線人員負擔，更能讓被照顧者獲得即時、完善的支持。

本次獲獎的居家照顧服務員江峰泉已年屆退休之齡，卻仍選擇投入長照服務行列，他在一次居家服務過程中，機警地察覺服務對象情緒異常並疑似有輕生念頭，隨即啟動通報程序並協助服務對象就醫，成功避免憾事發生，展現高度的關懷與跨專業敏感度，他也以實際行動傳遞服務精神，表示只要身體允許，將持續投入照顧工作，期盼用自身所能幫助更多人。

來自金門縣的照顧管理專員陳瑜鈴，原於台北醫療機構任職，為陪伴父母而返鄉投入長照服務體系，將過去擔任護理人員的專業經驗與創新思維融入照顧管理工作，與公部門結合在地社區資源舉辦老幼共學、長照劇團等活動，成為學校、社區推廣長照政策之典範，提升各年齡層民眾的長照識能，連結社區、促進世代對話的重要力量。

石崇良指出，台灣地區105年時大約只有2萬5千名照服員，到現在已經超過10萬名，沒有這些第一線照服人員，就不可能有今天長照2.0的成果，也不可能再進一步推進到長照3.0。

石崇良表示，長照3.0的政策重點將放在前端，不是長輩退化了再來照顧，希望是從預防衰弱著手，並持續強化醫照整合，包括擴大與延長急性後期照護服務，並加強社區照護資源的連結，尤其是對家庭照顧支持者的據點與支持，另外也會導入科技輔具或科技協助，降低整體長照負擔。