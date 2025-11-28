衛福部推醫師補訓制》台灣醫美安全大檢視：PGY、專科、麻醉與診所制度缺一不可

衛福部26日與40個專業團體討論後，確立2019年後畢業的醫學生若未接受PGY，須補訓才能執行醫美；已在業界執業者則須補完PGY。（圖片來源／freepik）

近年台灣醫美市場快速成長，從微整形到侵入性手術需求不斷增加，但伴隨而來的，是連續發生的醫美意外與麻醉風險事件。

為提升病人安全，衛福部於11月24日預告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》修正草案，要求執行醫美手術的醫師須完成「畢業後一般醫學訓練（PGY）」。

衛福部26日與40個專業團體討論後，確立兩大共識：2019年後畢業的醫學生若未接受PGY，須補訓才能執行醫美；已在業界執業者則須補完PGY。

然而，PGY為何與醫美安全是否有關？醫美意外的核心風險其實在哪裡？PGY補訓是否能真正改善醫美品質？

本報導整合受訪醫師的第一線臨床觀點、醫策會執行長方震中分析，以及衛福部最新修法方向，帶讀者深入理解醫美醫療訓練制度的核心問題。

PGY是什麼？為何引發醫界震盪？

PGY（Post-Graduate Year training）是台灣醫學生畢業後的一般醫學訓練，涵蓋急診、內外科、重症照護等臨床技能。主要目的，是補足醫學生在校期間因法律限制無法執行醫療行為的落差。

台大醫院急診醫學部主治醫師兼毒物外傷科主任、醫策會執行長方震中在台灣科技媒體中心表示，PGY（Post Graduate Year）是自醫學院畢業後的醫師一般訓練，補足在醫學院教育時，沒有醫師資格而不能執行的許多操作以及看診技能。

「現行法律上並沒有規範醫美執業需要經過PGY訓練，也沒有規定執行各種手術需要有相關的專科醫師訓練。國內各醫院因應評鑑的規定與要求，醫院中各種手術都是相關專科醫師在執行，不過目前診所並沒有必須要接受衛福部評鑑的制度。」

方震中進一步指出，以往的《醫師法》並未規定，未接受PGY訓練不能執行醫美工作，但在醫學工作越來越複雜且精細的現今，醫學生自醫學系畢業，且通過國考拿到醫師執照後，並非已完整訓練，可獨立執行高風險的醫療行為。「經過PGY訓練，至少能讓醫學系畢業生有更多的臨床實務訓練，可以降低醫美手術的風險；但是如能經過完整的相關專科醫師訓練，更能減少手術的風險。」

「醫學生通過國考取得醫師執照，並不等於能獨立執行高風險醫療。」方震中強調，PGY 是重要的臨床實務訓練，能降低醫療行為的風險。」

臨床醫師的觀點：PGY重要，但醫美風險的核心其實是「麻醉」

一名醫學中心的整形外科主治醫師接受《信傳媒》訪問時表示，「PGY受訓其實會讓醫療經驗比較完善。」

他指出，「以前我們是實習醫師，叫intern。 現在醫學生叫clerk，只能看、不能做，所以實際經驗會比較少。 但我個人認為，只有當你真的對病人做過醫療處置、真的開過藥，你才會願意為這個病人負責， 那個醫病關係是在『你真正動手』之後才建立的。」

「看CPR跟自己做CPR，是兩回事。」因此他支持PGY回到臨床，不僅能增加年輕醫師的警覺性，也能讓他們在面對緊急狀況時更能立即反應。

不過他認為，醫美的病安問題其實主要不是PGY，而是在麻醉。

他直言，許多嚴重醫美意外，真正的癥結是：

1. 沒有麻醉專科醫師在場

2. 診所麻醉環境與醫院差距過大

3. 執刀醫師對麻醉風險不熟悉

他指出，「一下麻下去，人就不行了。這是麻醉科的專業，不是一般醫美醫師能處理的。」因此他認為，PGY對醫美病安有幫助，但並非最核心的改變方向。

有醫師認為醫美的病安問題其實主要不是PGY，而是在麻醉。（圖片來源／freepik）

醫美安全＝專科訓練 + 麻醉保障 + 制度補強

另一名醫師也補充，雖然PGY能提升臨床能力，但醫美屬高風險醫療，應回到「有沒有相關專科訓練」的問題。

他強調，「PGY能降低醫美手術風險，但若能經過完整的專科醫師訓練，例如整形外科、皮膚科，手術風險會降低得更多。」

他分析目前醫美市場因診所不受評鑑，導致：

1. 沒有專科也能執行侵入性手術

2. 沒有麻醉科醫師仍施行鎮靜麻醉

3. 訊息不透明，民眾難以確認醫師專業資格

方震中表示，民眾若有醫美需求，在執行手術之前，應仔細詢問下列事項：

1. 是誰幫我執行手術？ 2. 這位醫師有相關專科醫師資格嗎？ 3. 我有沒有要接受麻醉？ 4. 如有要麻醉，是不是有另一位麻醉專科醫師來執行？ 5. 麻醉前有沒有做麻醉風險評估？

「這些問題對於要作醫美的民眾都是十分重要的。」他表示，醫策會有做醫美診所的認證，可以供民眾參考：https://cqc.jct.org.tw/#/theme

「直美」時代結束：衛福部與醫界達成2大共識

26日衛福部與40團體討論後，確定以下2點共識：

1. 病人安全優先，醫美須強化專業管理

醫界對加強管理普遍支持，但呼籲制度需完善配套，避免造成醫療資源斷層或醫師大量流失。

2. 2019年後畢業醫師須完成PGY才能執業醫美

包含「已在醫美產業工作者」須補訓PGY，以及「未做PGY的新醫師」不得直接進入醫美，此舉也象徵「直美」時代正式畫下句點。

不過對於PGY補訓能否改善醫美安全，有醫師強調PGY是根本，但無法解決所有醫美問題，「PGY能補足基礎臨床能力，讓醫師有能力察覺異常、處理初步緊急狀況，但醫美的真正高風險點是麻醉與專科技術。」

但多數醫學中心醫師認為PGY是「降低風險」的必要條件，專科訓練才是「安全執行手術」的核心，因此PGY補訓只是第一步。

不論是第一線的臨床醫師，或是政策制定者，都一致認為台灣醫美應回到更完整的醫療訓練制度，真正完整的醫美安全體系，至少需要同時具備：

．扎實PGY臨床能力

．相關領域專科訓練

．麻醉科制度與設備補強

．醫美診所資訊透明化與評鑑

．實質病人安全管理

在市場龐大、需求快速成長的台灣醫美環境中，制度調整勢必帶來短期陣痛，但從醫界專家到衛福部皆一致指向「先補PGY、再補專科、強化麻醉」，才能讓民眾在追求美的同時，也能獲得安全的保障。

(原始連結)





