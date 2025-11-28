衛福部推醫師補訓制》台灣醫美安全大檢視：PGY、專科、麻醉與診所制度缺一不可
衛福部26日與40個專業團體討論後，確立2019年後畢業的醫學生若未接受PGY，須補訓才能執行醫美；已在業界執業者則須補完PGY。（圖片來源／freepik）
近年台灣醫美市場快速成長，從微整形到侵入性手術需求不斷增加，但伴隨而來的，是連續發生的醫美意外與麻醉風險事件。
為提升病人安全，衛福部於11月24日預告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》修正草案，要求執行醫美手術的醫師須完成「畢業後一般醫學訓練（PGY）」。
衛福部26日與40個專業團體討論後，確立兩大共識：2019年後畢業的醫學生若未接受PGY，須補訓才能執行醫美；已在業界執業者則須補完PGY。
然而，PGY為何與醫美安全是否有關？醫美意外的核心風險其實在哪裡？PGY補訓是否能真正改善醫美品質？
本報導整合受訪醫師的第一線臨床觀點、醫策會執行長方震中分析，以及衛福部最新修法方向，帶讀者深入理解醫美醫療訓練制度的核心問題。
延伸閱讀：醫美《特管法》草案引醫界震盪：醫療安全、直美亂象、人力補充…究竟在吵什麼？
PGY是什麼？為何引發醫界震盪？
PGY（Post-Graduate Year training）是台灣醫學生畢業後的一般醫學訓練，涵蓋急診、內外科、重症照護等臨床技能。主要目的，是補足醫學生在校期間因法律限制無法執行醫療行為的落差。
台大醫院急診醫學部主治醫師兼毒物外傷科主任、醫策會執行長方震中在台灣科技媒體中心表示，PGY（Post Graduate Year）是自醫學院畢業後的醫師一般訓練，補足在醫學院教育時，沒有醫師資格而不能執行的許多操作以及看診技能。
「現行法律上並沒有規範醫美執業需要經過PGY訓練，也沒有規定執行各種手術需要有相關的專科醫師訓練。國內各醫院因應評鑑的規定與要求，醫院中各種手術都是相關專科醫師在執行，不過目前診所並沒有必須要接受衛福部評鑑的制度。」
方震中進一步指出，以往的《醫師法》並未規定，未接受PGY訓練不能執行醫美工作，但在醫學工作越來越複雜且精細的現今，醫學生自醫學系畢業，且通過國考拿到醫師執照後，並非已完整訓練，可獨立執行高風險的醫療行為。「經過PGY訓練，至少能讓醫學系畢業生有更多的臨床實務訓練，可以降低醫美手術的風險；但是如能經過完整的相關專科醫師訓練，更能減少手術的風險。」
「醫學生通過國考取得醫師執照，並不等於能獨立執行高風險醫療。」方震中強調，PGY 是重要的臨床實務訓練，能降低醫療行為的風險。」
臨床醫師的觀點：PGY重要，但醫美風險的核心其實是「麻醉」
一名醫學中心的整形外科主治醫師接受《信傳媒》訪問時表示，「PGY受訓其實會讓醫療經驗比較完善。」
他指出，「以前我們是實習醫師，叫intern。 現在醫學生叫clerk，只能看、不能做，所以實際經驗會比較少。 但我個人認為，只有當你真的對病人做過醫療處置、真的開過藥，你才會願意為這個病人負責， 那個醫病關係是在『你真正動手』之後才建立的。」
「看CPR跟自己做CPR，是兩回事。」因此他支持PGY回到臨床，不僅能增加年輕醫師的警覺性，也能讓他們在面對緊急狀況時更能立即反應。
不過他認為，醫美的病安問題其實主要不是PGY，而是在麻醉。
他直言，許多嚴重醫美意外，真正的癥結是：
1. 沒有麻醉專科醫師在場
2. 診所麻醉環境與醫院差距過大
3. 執刀醫師對麻醉風險不熟悉
他指出，「一下麻下去，人就不行了。這是麻醉科的專業，不是一般醫美醫師能處理的。」因此他認為，PGY對醫美病安有幫助，但並非最核心的改變方向。
有醫師認為醫美的病安問題其實主要不是PGY，而是在麻醉。（圖片來源／freepik）
醫美安全＝專科訓練 + 麻醉保障 + 制度補強
另一名醫師也補充，雖然PGY能提升臨床能力，但醫美屬高風險醫療，應回到「有沒有相關專科訓練」的問題。
他強調，「PGY能降低醫美手術風險，但若能經過完整的專科醫師訓練，例如整形外科、皮膚科，手術風險會降低得更多。」
他分析目前醫美市場因診所不受評鑑，導致：
1. 沒有專科也能執行侵入性手術
2. 沒有麻醉科醫師仍施行鎮靜麻醉
3. 訊息不透明，民眾難以確認醫師專業資格
方震中表示，民眾若有醫美需求，在執行手術之前，應仔細詢問下列事項：
1. 是誰幫我執行手術？
2. 這位醫師有相關專科醫師資格嗎？
3. 我有沒有要接受麻醉？
4. 如有要麻醉，是不是有另一位麻醉專科醫師來執行？
5. 麻醉前有沒有做麻醉風險評估？
「這些問題對於要作醫美的民眾都是十分重要的。」他表示，醫策會有做醫美診所的認證，可以供民眾參考：https://cqc.jct.org.tw/#/theme
「直美」時代結束：衛福部與醫界達成2大共識
26日衛福部與40團體討論後，確定以下2點共識：
1. 病人安全優先，醫美須強化專業管理
醫界對加強管理普遍支持，但呼籲制度需完善配套，避免造成醫療資源斷層或醫師大量流失。
2. 2019年後畢業醫師須完成PGY才能執業醫美
包含「已在醫美產業工作者」須補訓PGY，以及「未做PGY的新醫師」不得直接進入醫美，此舉也象徵「直美」時代正式畫下句點。
不過對於PGY補訓能否改善醫美安全，有醫師強調PGY是根本，但無法解決所有醫美問題，「PGY能補足基礎臨床能力，讓醫師有能力察覺異常、處理初步緊急狀況，但醫美的真正高風險點是麻醉與專科技術。」
但多數醫學中心醫師認為PGY是「降低風險」的必要條件，專科訓練才是「安全執行手術」的核心，因此PGY補訓只是第一步。
不論是第一線的臨床醫師，或是政策制定者，都一致認為台灣醫美應回到更完整的醫療訓練制度，真正完整的醫美安全體系，至少需要同時具備：
．扎實PGY臨床能力
．相關領域專科訓練
．麻醉科制度與設備補強
．醫美診所資訊透明化與評鑑
．實質病人安全管理
在市場龐大、需求快速成長的台灣醫美環境中，制度調整勢必帶來短期陣痛，但從醫界專家到衛福部皆一致指向「先補PGY、再補專科、強化麻醉」，才能讓民眾在追求美的同時，也能獲得安全的保障。
更多信傳媒報導
為1.25兆預算 藍白擬邀賴清德到立法院國情報告 綠營：合法、支持預算可談
竹縣客語認證合格率全國第一 楊文科深耕客語教育有成
李嘉誠出售港口計畫再遇阻 歐盟反壟斷機構將調查涉及西班牙碼頭的交易
其他人也在看
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 2 小時前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 2 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 7 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
【台股11月風雲榜】上市20大衰股出爐！綠能三雄慘登榜 達明與「最老鴻家軍」也逃不過
台股今（28）日迎來11月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，11月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），本次以子公司風電踩雷的森崴能源（6806）跌逾35%最重，領綠電三雄同步上榜。此外，過去股價一度急漲的廣達金孫機器人概念股達明（4585）、鴻家軍新兵東元（1504）同樣下挫逾2成，也慘登上跌幅榜。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 天前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 56 分鐘前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 1 天前
大谷「全球唯一球員卡」降落台灣！YTR當場反應曝光
娛樂中心／李明融報導美國職棒（MLB）洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平在2024年賽季，完成史無前例的「50轟50盜」紀錄，為了紀念這史詩級的紀錄，官方授權的球員卡商當年就推出「2024 Topps Shohei Ohtani 50/50紀念卡盒」，當中3張最稀有的大谷翔平1-OF-1（全球唯一）親筆簽名實物卡成為卡迷們的頭號目標，然而，其中一張竟被台灣YouTuber「拉西哥 LAC」抽到，昨（27）日上傳一支開箱影片，他的反應也曝光，卡友看到這張夢寐以求的神卡降臨台灣，直呼不可思議，預估這張價值達3000萬元新台幣。民視 ・ 5 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲健康2.0 ・ 8 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
反制中共74人台獨名單！擬嚴懲在地協力者 最重可處7年以上重刑
賴清德總統昨（26日）召開國安高層會議，宣布「守護民主台灣國安行動方案」，除推出1.25兆元的國防特別預算草案外，另一核心重點為「全面建構民主防禦機制」。針對中共近期針對性地列出74人次的「台獨頑固份子」或發布通緝，總統表示將採取具體反制作為，建立受害者保護機制，並對協助中共進行跨境鎮壓的「在地協力者」依法嚴懲。鏡新聞 ・ 1 天前
信驊漲停達7315元 創台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。中央社財經 ・ 4 小時前
住飯店小心！房間5處別碰 因為「幾乎沒在洗」！旅遊達人教你怎麼做
明後天放假，您有旅遊計畫嗎？外出旅遊或出差時，飯店往往是住宿首選。舒適的飯店房間，總是讓人感到放鬆愉悅。不過有前飯店員工向媒體爆料，看似潔淨的房間隱藏著肉眼難以察覺的衛生死角。他揭露飯店房間內最髒的5健康2.0 ・ 8 小時前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 9 小時前