衛福部推「健保新制」開源 林楚茵揭藍白擴大破口：請放棄中配六改四

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

衛福部長石崇良擬對「補充健保」做出變革，將利息、股利與租金改為年度結算制，引起社會反彈，行政院為此昨晚緊急喊卡。不過，民進黨立委林楚茵今（7）日就提出，藍白急著擴大中配父母納保條件，就是健保無法節流的原因，請藍白先放棄「中配六改四」。

林楚茵痛批，藍白一邊喊健保沒錢，一邊急著開門擴大破口，請藍白放棄「中配六改四」。（資料照）

林楚茵透過臉書表示，衛福部研議修改補充保費徵收條件，已引發民眾「相對剝奪感」。雖然「開源」是好事，但是藍白正忙著擴大的中配父母納保條件，正是無法節流的原因之一。

林楚茵提及，馬英九時代，早已先為中國籍配偶開後門，讓中國籍配偶原先居留6年才能納保，變成居留6個月就能納保，又為「中國籍配偶的父母」開了後門，讓他們原先要8年才能申請來台定居用健保，改成6年。這已是其他所有外配父母都沒有的特殊待遇！

林楚茵說，現在藍白還聯手強推「中配6改4」，修改兩岸條例第17條，讓中國籍配偶提早兩年取得中華民國身分證。這也進一步讓那些「高齡、高醫療需求」的中國籍父母，「提早兩年」就取得排隊納保的資格。

林楚茵痛批，藍白一邊喊健保沒錢，一邊急著開門擴大破口，請藍白放棄「中配六改四」，守住台灣人使用健保的權利，行政院也應該審慎評估、凝聚共識，而不是倉促修改徵收補充保費的條件。

