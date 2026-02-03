衛福部推「健康幣」強化民眾自我健康認知 擬四月上路





【NOW健康 編輯部／整理報導】衛福部即將推出「健康幣」，次長莊人祥表示，民眾只要施打疫苗，接受篩檢、健檢，就可取得點數，存在「健康存摺」APP，累積足夠點數，即能兌換運動健身、健康食品（無糖飲料、健康蔬食）等，預計最快將於4月上路。



為了讓民眾更加重視自我健康認知 累積點數賺「健康幣」



「健康幣是健康數據匯流的概念與實踐。」莊人祥說，政府推出多項癌症篩檢、公費疫苗接種，為了讓民眾更加重視自我健康認知，未來只要接種打疫苗、篩檢、健檢等疾病預防，就可賺取「健康幣」。

莊人祥說，「健康幣」係以健保署「健康存摺」APP為使用平台，納入所有預防篩檢、施打公費或自費疫苗，累積點數就是「健康幣」，可折抵運動健身、運動課程，或是購買無糖飲料、蔬食便當等健康食品。目前已有壽險公司、連鎖超商、健康社群、健身業者等表達參與意願，上路之後，將可串成大健康產業鏈。



莊人祥分享抗癌經驗 以「癌友」身分呼籲定期篩檢很重要



莊人祥參加癌症希望基金會所舉辦「北高雙城自行車騎行挑戰」活動，除了擔任活動領騎，並分享抗癌心路歷程，以「癌友」身分呼籲，定期篩檢很重要，而罹癌後，除了接受持續接受正規治療，並應適度運動，才能減輕癌因性疲勞、提升心肺功能及生活品質。



莊人祥分享自身抗癌經驗，2024年確診胃癌後，積極治療，期間住院7次，選在週4、週5進行化療，週6、週日休息，週1上班，「所以大家看到我每天都有在上班的樣子」，在家庭與社會的支持下，讓他度過最困難的時光。



2026年世界癌症日強調每位癌友抗癌獨特性 從治療走向重生



國內外研究證實，規律且適切的運動有助於恢復癌友體能，重建生活節奏。癌症希望基金會董事長莊國偉表示，2026年世界癌症日主題為強調每位癌友抗癌的獨特性，為此，號召近百位醫護人員與志工參與，挑戰3天騎乘北高400公里，其中8位勇士將全程騎完。



莊國偉表示，這次活動走出診間，透過自行車騎行等運動方式讓癌友及其家屬了解到規律運動是恢復正常生活的好方法，一路南下，途經台中、台南後抵達目的地高雄，象徵陪伴癌友從治療走向重生。



